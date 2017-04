Zaterdag is de 105de geboortedag van Kim Il Sung, de Grote Leider van Noord-Korea. Terwijl de wereld met spanning uitkijkt of Noord-Korea deze nationale feestdag 'viert' met een nieuwe kernproef en de reactie hierop van de VS en China, zijn de Noord-Koreanen zelf druk bezig met voorbereidingen van Dag van de Zon.