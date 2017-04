Syrisch leger en rebellen ruilen tienduizend burgers uit

De evacuatie van zo’n tienduizend leden van de shi’itische en soennitische bevolking uit vier Syrische steden is vrijdagochtend (lokale tijd) begonnen. Dat meldt Reuters vrijdag. De evacuatie is het gevolg van een overeenkomst tussen het Syrische regime en de rebellen: in ruil voor het evacueren van shi’ieten uit twee steden zal het leger toestaan dat de soennitische rebellen en bevolking uit regeringsgebied vertrekken.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië zijn zo’n zestig bussen vertrokken vanuit de overwegend shi’itische dorpen al-Foua en Kefraya in de Syrische provincie Idlib, dat voor een groot deel in handen is van de rebellen. Onderwijl hebben ongeveer zestig bussen met soennitische rebellen en burgers de stad Madaya, nabij hoofdstad Damascus, verlaten. De evacuatie vanuit Zabadani, een stad in handen van het leger van Assad, liep vertraging op en zal zaterdag worden uitgevoerd.

De rebellen in Syrië zijn voornamelijk soennitische moslims, terwijl president Assad en zijn aanhang behoren tot de shi’itische alawieten die worden gesteund door onder meer Iran en Hezbollah.

Uitruil

Het Syrische regeringsleger heeft de laatste maanden vaker deals gesloten met rebellen over het gelijktijdig evacueren van burgers. Eind vorig jaar werden na de val van Oost-Aleppo al duizenden burgers uitgeruild.

Intussen stapelt het bewijs voor het gebruik van chemische wapens door Assad zich op. De Britse delegatie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) testten monsters die werden afgenomen na de gifgasaanval van vorige week positief op sarin, een zenuwgas. Assad ontkent dat er sprake is geweest van een gifgasaanval.