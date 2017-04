Supermarkten willen ‘tussenbanen’ van 4 jaar aanbieden

Supermarkten willen werknemers arbeidscontracten van vier jaar gaan aanbieden. Deze ‘tussenbanen’ met scholing en opleiding moeten de kloof tussen vaste werknemers en flexwerkers in de branche verkleinen.

Dat bevestigt Patricia Hoogstraaten, directeur van werkgeversvereniging Vakcentrum, na berichtgeving in de Volkskrant. Vakbond CNV is ook akkoord, zegt cao-onderhandelaar Wessel Breunesse. De FNV, die momenteel acties voert bij distributiecentra van Jumbo, steunt het plan niet openlijk. “Bij dit plan zijn wij tot nu toe niet betrokken”, zegt een woordvoerder.

Tussenbanen zijn deel van een vernieuwingsagenda voor de supermarkt-cao, die de afgelopen periode in grote lijnen is opgesteld door het CNV en werkgevers: het Vakcentrum voor onafhankelijke supermarkten en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) waar de grote ketens bij zijn aangesloten. Bij de eerste formele onderhandelingen op deze week donderdag heeft ook de FNV ingestemd dat deze agenda leidend voor de verdere gesprekken, zegt Breunesse. De supermarkt-cao voor ongeveer 300.000 werkenden in de branche is 1 april verlopen. Deze cao staat los van de cao-acties bij distributiecentra.

Een tussenbaan van vier jaar voor flexwerkers is in principe al mogelijk sinds de Wet werk en zekerheid van 2015. Binnen cao’s kan de maximale termijn voor opeenvolgende losse flexcontracten verlengd worden van twee tot vier jaar.

De tussenbaan is bedoeld voor bijvoorbeeld recent afgestudeerden, ouderen, werklozen en carrièreswitchers, zegt Hoogstraaten: “Bij supermarkten werken eigenlijk drie groepen mensen”, zegt ze.

“Scholieren en studenten voor wie het een bijbaan is. Werknemers die hun leven lang in de sector blijven werken. En een tussengroep van tijdelijke werknemers. Die groep willen we meer zekerheid bieden en tegelijkertijd de flexibiliteit behouden. Zonder dat het ten koste gaat van de vaste banen.”

Vooralsnog ziet het CNV de tussenbaan alleen als oplossing voor de supermarktsector, zegt Breunesse.