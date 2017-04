Slachthuis dicht om overtreden regels dierenwelzijn

Een pluimveeslachthuis in het noorden van het land is gesloten omdat het structureel regels voor dierenwelzijn en gezondheid overtreedt. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op vrijdag. Het slachthuis mag pas weer open wanneer er een concreet plan ligt om de naleving van de regels te verbeteren.

Volgens een woordvoerder van de NVWA is er sprake van vele lichtere overtredingen die over een langere periode plaatsvonden. “Onder andere waren de kratten niet in orde en ging het bedwelmen van het pluimvee niet altijd goed.” Het bedrijf verkeert al sinds december 2016 onder verscherpt toezicht. Ook toen moest het slachthuis een plan van aanpak maken om de structurele problemen op te lossen, maar het plan dat toen is opgesteld is volgens de NVWA niet toereikend.

Schorsing

“Een overtreding kan gebeuren, maar dat wij een bedrijf moeten schorsen is wel bijzonder”, aldus de NVWA. Dat is nu toch gebeurd omdat het slachthuis over een langere periode structureel de regels heeft overtreden. De NVWA verbeterde in 2015 het toezicht op pluimveeslachthuizen en controleert dagelijks alle grote bedrijven uit de branche.

Eind vorige maand ontstond er grote ophef rond een slachthuis in het Belgische Tielt. Een activist infiltreerde het bedrijf en publiceerde vervolgens undercoverbeelden van wantoestanden in het slachthuis. Volgens de NVWA blijkt niet uit rapporten dat “dit soort vreselijke dingen in Nederland plaatsvinden” omdat de inspectie in Nederland permanent aanwezig is in slachthuizen.

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) wil alle Nederlandse slachterijen vragen om cameratoezicht te installeren. De branche zou daar positief tegenover staan.