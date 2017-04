‘Ronaldo kocht vrouw af na beschuldiging verkrachting’

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo (32) heeft in 2010 375.000 dollar betaald aan een Amerikaanse vrouw die hem van verkrachting beschuldigde. In ruil voor dat bedrag tekende zij een contract waarin ze belooft geen aanklacht in te dienen, en te zwijgen over het vermeende incident. Dat meldt Der Spiegel op basis van documenten die het Duitse weekblad heeft verkregen van het onderzoeksjournalistieke project Football Leaks.

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden op 13 juni 2009, in een suite die Ronaldo huurde in een luxehotel in de Amerikaanse stad Las Vegas. Volgens Der Spiegel tonen de documenten aan dat de vrouw die dag inderdaad naar de politie in Las Vegas heeft gebeld. Ze noemde niet de naam van de destijds 24-jarige Ronaldo, maar had het over een “publiek figuur” en een “atleet”. Tegen een agent die later ter plaatse kwam, zei de vrouw dat ze een verkrachtingsonderzoek wilde ondergaan.

Schikking

In januari 2010 zou er een schikking zijn getroffen tussen Ronaldo en de vrouw. In het document, dat in het bezit is van Der Spiegel, spraken de partijen af dat de vrouw in ruil voor het geldbedrag Ronaldo niet zou aanklagen. De overeenkomst verplichtte haar daarnaast de voornamen te geven van alle personen aan wie ze had verteld dat ze verkracht was door Ronaldo. Bovendien moest de vrouw alle documentatie vernietigen die ze over de zaak had verzameld, digitaal en op papier.

Een laatste afspraak in de schikking was dat de vrouw, die ten tijde van de verkrachting halverwege de twintig was, een brief mocht schrijven aan Ronaldo. De advocaat van de voetbalvedette zou die vervolgens aan hem voorlezen. Der Spiegel beschikt ook over deze brief, waarin de vrouw in zes kantjes haar kijk op de verkrachting geeft. Ook vertelt ze over de verwondingen die ze zegt te hebben opgelopen.

Ronaldo’s advocaat in Portugal, die de schikking namens de voetballer ondertekende, wilde tegenover Der Spiegel geen commentaar geven. De Duitse advocaat van de Real Madrid-speler verwerpt de beschuldigingen “op de sterkst mogelijke manier”. Zijn cliënt zal “actie ondernemen als er onwaarheden over hem worden geschreven”.

Belastingontduiking

Football Leaks is een samenwerkingsverband van zestig journalisten uit twaalf landen, die onderzoek hebben gedaan naar 1,9 terabyte aan uit de voetbalwereld gelekte bestanden. Der Spiegel bemachtigde deze data, en speelde ze door aan de media in het netwerk van onderzoeksjournalisten EIC. Daarbij is ook NRC aangesloten.

Vorig jaar december bracht NRC een grote serie verhalen op basis van de documenten uit Football Leaks. Eén van de grootste onthullingen ging over Ronaldo. De voetballer, vorige zomer nog Europees kampioen met Portugal, sluisde eind 2014 63,5 miljoen euro door naar de Maagdeneilanden. Op die manier ontdook hij 35 miljoen euro aan belasting.