PostNL paste tekort belastingaanslag bestuurders bij

PostNL heeft zijn twee bestuurders vorig jaar extra geld betaald zodat zij een hoger dan verwachte aanslag van de loonbelasting op een bonusregeling konden voldoen. Dat blijkt uit een toelichting op het jaarverslag van het postbedrijf (3,46 miljard euro omzet, 49.000 werknemers).

Bestuursvoorzitter Herna Verhagen en financieel directeur Jan Bos kregen vorig jaar het eerste pakketje aandelen in een bonusregeling over de periode 2013-2016. Om de belasting over die bonus te betalen, verkocht PostNL een deel van de bonusaandelen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken in het bedrijfsleven om de belastingaanslag bij zulke bonusregelingen te betalen.

Maar in dit geval was de waarde van de aandelenbonus als gevolg van een koersdaling van de aandelen te laag om de complete belastingaanslag te voldoen, aldus een woordvoerder. Omdat de commissarissen van PostNL, die over de beloningen van de top beslissen, vonden dat de bestuurders geen verlies mochten lijden als gevolg van een beloningsregeling van hun werkgever, heeft het bedrijf het tekort bijgepast.

Het ging voor Verhagen om 34.887 euro en voor Bos om 26.509 euro, zo heeft PostNL desgevraagd becijferd. De totale beloning van Verhagen in de vorm van salaris, contante bonus, vergoedingen en pensioenpremies was vorig jaar 1,4 miljoen euro.