Organisatie achter Eritrese conferentie spant kort geding aan

De organisatie achter de Eritrese conferentie in Veldhoven, heeft een kort geding aangespannen tegen het besluit van de gemeente om de bijeenkomst te verbieden. Een woordvoerder van de rechtbank meldt dat de zitting vanmiddag om 15.00 uur begint.

Donderdagavond maakte de burgemeester van Veldhoven bekend dat de driedaagse bijeenkomst in Veldhoven van de jongerenafdeling niet doorgaat. De burgemeester verbiedt de bijeenkomst, wegens twee incidenten die donderdagmiddag plaatsvonden in de gemeente waarbij tegenstanders van de bijeenkomst betrokken waren.

Tegenstanders waren naar Veldhoven gekomen, omdat zij zeggen dat de bijeenkomst een regelrecht gevaar vormt voor de twintig- tot dertigduizend Eritreeërs in Nederland. Asielzoekers uit dit land, de afgelopen jaren de grootste groep na de Syriërs, krijgen veelal een verblijfsvergunning, omdat de regerende partij in het land een schrikbewind voert.

Medestanders van het bewind zouden volgens de actievoerders langs de deuren gaan en geld vragen voor de conferentie. Iedereen die niet zou betalen komt op een zwarte lijst te staan, aldus Kubrom Dafla Hosabay, de voormalig onderminister van Financiën van Eritrea en nu woonachtig in Nederland.

Bijeenkomst begonnen

Tijdens de demonstratie arresteerde de politie 128 betogers. Een deel van de arrestanten werd opgepakt nadat er vechtpartijen waren uitgebroken. Anderen werden aangehouden omdat ze niet luisterden naar vorderingen van de politie om te vertrekken. Ze zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten.

Hoewel het kort geding nog moet beginnen, meldt Omroep Brabant dat de jongerenbeweging toch gestart is met de conferentie. Dat zou te zien zijn op filmpje die op de Facebookpagina van de organisatie is verschenen. De gemeente is hiervan op de hoogte volgens Omroep Brabant en “buigt zich over de situatie”.

De politie is overigens al de hele ochtend aanwezig bij het conferentiecentrum in Veldhoven. Ook de mobiele eenheid staat paraat. De politie benadrukt dat uit voorzorg politie is ingezet. Er is op dit moment geen sprake van onrust, aldus persbureau ANP.