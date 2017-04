Oezbekistan waarschuwde voor aanslagpleger Stockholm

De veiligheidsdiensten in Oezbekistan hebben Zweden via een ander westers land gewaarschuwd voor Rakhmat Akilov, de man die verdacht wordt van de aanslag in Stockholm. Dat zei de Oezbeekse minister van Buitenlandse Zaken Abdulaziz Kamilo vrijdag tegenover journalisten van Reuters.

Welk westers land gewaarschuwd werd, wilde hij niet kwijt. Volgens de minister werd Akilov door terreurorganisatie Islamitische Staat gerekruteerd toen hij in 2014 vanuit Oezbekistan naar Zweden vertrok.

Akilov reed vrijdag met een vrachtwagen in op voetgangers in de grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. De truck reed vervolgens een warenhuis binnen en kwam daar tot stilstand. Onder de dodelijke slachtoffers die hij maakte waren een Belgische vrouw, een Brit en twee Zweden. De verdachte werd ‘s avonds opgepakt in Noord-Stockholm nadat hij eerder hoogstwaarschijnlijk op vliegveld Arlanda was.

Bekentenis

Akilov heeft dinsdag bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanval met een truck waarbij vier mensen om het leven kwamen en vijftien mensen gewond raakten. “Hij geeft toe dat hij een terreurdaad heeft begaan en legt zich erbij neer dat hij daarvoor opgesloten zal worden”, zei advocaat Johan Eriksson dinsdag bij de voorgeleiding van de 39-jarige Oezbeek.

De Oezbeek zou in 2014 een permanente verblijfsvergunning hebben aangevraagd in Zweden, maar zijn aanvraag werd in juni vorig jaar afgewezen. Afgelopen december kreeg hij van de Zweedse autoriteiten vier weken om het land te verlaten, maar hij dook onder en werd om die reden ook gezocht door de immigratiedienst. De Zweedse premier Löfven heeft gezegd dat Zweden strenger de hand zal houden aan de deportatieregels, ook om het vertrouwen van de bevolking in het systeem niet te ondermijnen.