‘Met Noord-Korea zijn we het kritieke punt gepasseerd’

Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies in Leiden, denkt niet dat de Noord-Koreanen bluffen als ze zeggen dat ze de VS kunnen aanvallen. „Noord-Korea kun je niet meer onderschatten. Het land heeft zijn dreigingen steeds waargemaakt”, zegt hij in een telefoongesprek, in reactie op berichten in een Noord-Koreaanse krant dat zo’n aanval mogelijk is.

Sico van der Meer, Korea-deskundige van het Clingendael Instituut, is voorzichtiger: „Dat is niet reëel. Dit zeggen ze voor binnenlandse propaganda. In de VS zijn er mensen die ook denken dat dat kan, maar áls ze al een kernbom afvuren dan is die snel genoeg neergehaald.”

De laatste vijftien jaar zijn de Noord-Koreanen ver gekomen in het ontwikkelen van een kernwapen, zegt Breuker. „De VS kunnen ze nu nog niet bereiken, maar Seoul en Tokio wel.”

Bluf of niet, beiden maken zich grote zorgen over het wapengekletter in Noord-Korea.

Wie loopt het meeste gevaar?

Van der Meer: „Seoul is maar 60 kilometer van de grens en in een vuurzee te veranderen. Zuid-Korea is wel bezig met raketafweersystemen, maar die zijn nog niet opgebouwd. Als die er wel zijn dan is een deel tegen te houden, maar niet alles.”

Breuker: „Seoul hangt een humanitaire ramp boven het hoofd. Op die afstand kan je niks tegenhouden. Alle voorbereidingen gebeuren ondergronds dus je kunt van tevoren niets zien. In Seoul kunnen ze geen kant op. De menselijke, noch de economische gevolgen zijn te overzien. Seoul gaat de prijs betalen voor wat de VS gaan doen.”

Wat kunnen de Chinezen doen?

Van der Meer: „De Noord-Koreanen vinden de Chinezen eigenlijk net zo walgelijk als de Amerikanen. En de Chinezen worden inmiddels een beetje moe van Noord-Korea. Ze lijken nu mee te gaan in het beleid van Trump ten aanzien van Noord-Korea – hoewel ze nooit zullen aanvallen – maar je weet niet of dit korte - of lange termijnpolitiek is.”

En nu?

Breuker: „Er wordt elke keer nog gesproken van de-escalatie, maar daarvoor is het te laat, we zijn het kritieke punt allang voorbij. De macht van Kim Jong-un is te nauw verbonden met het ontwikkelen van kernwapens. We moeten nu accepteren dat Noord-Korea een kernmacht wordt. Waar nog te weinig over wordt nagedacht, is de vraag wat er gebeurt als er iets misgaat en er straling wordt gemeten. Noord-Korea zal nooit humanitaire hulp toelaten. Je zit dan in een oorlogssituatie die niemand wil.

„Je kunt een regime change proberen te bewerkstelligen door tegenkrachten te financieren, maar dat kost jaren. Het probleem is nu dat de sancties een wassen neus zijn. Het enige dat we kunnen doen, is de ontwikkeling van de kernwapens vertragen door de tegoeden in het buitenland te bevriezen en ervoor te zorgen dat er geen buitenlandse valuta het land meer inkomen. Ik verwacht alleen niet dat dat gaat gebeuren.”