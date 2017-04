Jumbo-medewerkers mogen staken

Medewerkers van distributiecentra van supermarktketen Jumbo mogen blijven staken. Dat heeft de rechter in Utrecht donderdag beslist, nadat Jumbo een kort geding had aangespannen tegen vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen. Sinds dinsdag staken sommige leden van die bonden. Er zijn in totaal 3.000 distributiemedewerkers. Volgens Jumbo staakt 5 procent van hen, volgens de vakbonden zeker 10 procent.

Jumbo vreest onder meer financiële schade, omdat de week voor Pasen naast Kerst de meest lucratieve week voor de supermarkt is. Er wordt 20 tot 25 procent meer omgezet dan in een normale week. Klanten zouden volgens Jumbo door de media-aandacht kunnen denken dat er veel lege schappen zijn en daarom wegblijven. Dat kan winkels 0,5 tot 1 procent van de omzet kosten, berekende Jumbo.

Wat de volgende stap is, weet Jumbo nog niet precies. Eerst wil het bedrijf het volledige vonnis van de rechter bestuderen, zegt een woordvoerder. Vanwege het spoedeisende belang volgde de uitspraak direct op de behandeling en motiveerde de rechter zijn besluit nog niet. Het uitgebreide vonnis volgt op 19 april. „Wel kan ik zeggen dat we het vertrouwen in de vakbonden als serieuze onderhandelingspartner kwijt zijn”, zegt de woordvoerder. FNV-hoofdonderhandelaar Debbie van Leiden is blij met de uitspraak: „We gaan door met acties totdat er opnieuw serieus onderhandeld wordt.”

Op 1 april is de cao voor medewerkers van de distributiecentra van Jumbo verlopen, maar er is nog geen akkoord over een nieuwe. Dat de onderhandelingen zijn stukgelopen, is niet verwonderlijk. Zoveel wordt wél duidelijk tijdens de behandeling van de zaak. Want over niets zijn de partijen het eens. Zelfs niet over het meest basale: of er überhaupt sprake is van stukgelopen onderhandelingen.

Jumbo heeft het over een drietal „verkennende gesprekken”. Aan onderhandelen is men nooit toegekomen en dus is staken „prematuur”. FNV en CNV zeggen juist dat men „uitonderhandeld” is en dat staken daarom nu een logische stap is, na eerdere stiptheidsacties.

Het grootste twistpunt zit ’m in de status van een afspraak tussen Jumbo en FNV in maart vorig jaar. Jumbo betaalt zijn personeel naar eigen zeggen tussen de 8 en 18 procent meer dan concurrenten van ondernemersverenigingen GIL en VGL, waar onder meer Dirk van den Broek, Plus en Coop onder vallen. Jumbo kwam met de bonden overeen dat een onderzoek naar die loonsverschillen „vertaald” moest worden „aan de cao-tafel”.

Jumbo wil daarom dat de cao-onderhandelingen afhankelijk zijn van de onderhandelingen met GIL en VGL. De loonsverschillen moeten kleiner worden. En dus is het niet eerlijk dat FNV nu bij álle onderhandelingen, ook met Jumbo, een loonstijging van minstens 2,5 procent eist. FNV vindt dat er slechts een inspanningsverplichting ligt om bij GIL en VGL meer dan die 2,5 procent voor elkaar te krijgen.

In afwachting van het resultaat van de onderhandelingen besloot Jumbo deze week eenzijdig het personeel al 1,5 procent meer loon te geven. Wat er gebeurt bij de concurrenten zal als uitgangspunt worden genomen om te kijken of de salarissen nog meer moeten stijgen, aldus de supermarkt.

Net als Jumbo betaalt Albert Heijn meer loon dan GIL en VGL. En net als Jumbo wil Albert Heijn zijn personeel 1,5 procent meer loon geven. Niet genoeg, vinden de vakbonden ook bij Albert Heijn, dat 4.500 medewerkers in distributiecentra heeft. Dus daar zijn nu in navolging van Jumbo stiptheidsacties gaande. Wellicht dat de vakbonden zich door de uitspraak van de rechter gesterkt zien om ook daar zwaardere middelen in te zetten, als de eisen niet ingewilligd worden, zoals staken vlak voor Pasen.