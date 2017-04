Extravagant

„Mensen op school vinden mij opvallend, extravagant. ‘Hé wat heb je nou weer aan’, zeggen ze dan. ‘O maar het staat je leuk hoor.’ In mijn jaar is iedereen erg met merkkleding bezig, met hoe duur het is. Dat heeft dan status. Ik vind het vooral belangrijk dat kleren bij je passen, bij jouw identiteit horen. Op een gegeven moment ging ik me wat meer aanpassen. Ik had een vriendje dat op mijn school best wel populair was. Als zijn vrienden erbij waren, had ik toch het gevoel dat hij liever had dat ik eruitzag zoals zijn vrienden mooi vonden. Ik merkte wel dat het dan minder comfortabel werd voor mezelf. Dat vond ik zonde. Ik wil niet veranderen voor iemand.”

Imani Naam: Imani Ram (17), 5 havo Woont met: moeder, stiefvader, halfbroertje Vader: regisseur/ journalist Moeder: sociale-wetenschapper

Soort van kakkerig

„Ik heb twee heel verschillende vriendjes gehad. Mijn eerste vriendje was een zwarte jongen met dezelfde muzieksmaak als ik. Soul, jazz, hiphop. Hij rapte, ik zong, we gingen naar hetzelfde soort feestjes. Mijn andere vriendje was wit en een soort van kakkerig. Ik had eerder nooit gemerkt dat zo’n jongen mij leuk kon vinden. Wat ik moeilijk vond was dat bepaalde thema’s ver van hem af stonden, zoals Black History waar ik toen erg mee bezig was. Ik had het gevoel dat hij dat niet zo begreep.”

Huidskleur

„Ik heb een witte vader en een zwarte moeder. Toen ik ging lezen over Black History werd ik eerst boos op alle witte mensen. Apartheid, Ku Klux Klan, slavernij: dat mensen zo tegen een zwarte huidskleur zijn, dat het zo diep zit. Je gaat denken: misschien zijn er nu ook nog wel mensen die zo tegen mij aankijken. Sommige zwarte vriendinnen zijn nog steeds heel boos. Dat heeft geen zin, je moet samen vooruit. Je moet ook kunnen vergeven. Soms merk je wel iets van vooroordelen. In de klas heb ik heel vaak de grap gehoord, als ik de laatste ben of word overgeslagen: dat is omdat je zwart bent. Dan lach ik wat, soms zeg ik er iets van. Een keer kwam ik met een vriendin uit de Kruidvat, ging het alarm af. We liepen naast elkaar door het poortje, precies tegelijk. Alleen ik werd gefouilleerd, zij mocht gewoon weg. Dan denk ik wel: raar.”

Maatjes

„Mijn vader en ik hebben dezelfde muzieksmaak, houden van lekker eten, hebben dezelfde humor. De grens vader-vriendschap is soms een beetje lastig. We hebben bijna een maatjes-achtige band.”

