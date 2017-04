Hoogbegaafd

Na het zoveelste gesprek met ouders die boos zijn over het in hun ogen te laag uitgevallen schooladvies, verzucht mijn collega in de koffiekamer: „Het lijkt wel of er steeds meer kinderen zijn met hoogbegaafde ouders.”

