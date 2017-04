Hoeveel dieren stierven voor de kunst van Damien Hirst?

In de vitrine lag een rottende koeienkop waar vliegen hun eitjes in legden. De maden uit de eitjes werden weer vliegen en leefden korter dan een dag, dankzij een zoemende elektrische vliegenmepper. De dood in actie.

A Thousand Years was het eerste meesterstuk van Damien Hirst. Het katapulteerde hem in de Britse kunstscene. Sterfelijkheid bleef het belangrijkste thema in zijn oeuvre, waar vaak dieren voor werden opgeofferd.

Een haai op sterk water; een skelet van een mammoet, duizenden dode vlinders op canvas: de kadavers confronteerden de bezoekers van de musea en galerieën met de eindigheid van het leven. Damien Hirst vaarde er wel bij, tot het ongenoegen van verschillende dierenrechtengroepen.

Het meest recente (en meest smerige) protest kwam van de groep 100% animalisti. Zij deponeerden 40 kilo dierenpoep voor de toegangsdeuren van Palazzo Grassi, een van de locaties van Damien Hirst’s nieuwste tentoonstelling in Venetië. De actie bleek voorbarig. Voor Treasures from the Wreck of the Unbelievable werden geen dode dierlichamen gebruikt.

De trendbreuk bracht redacteuren van online platform Artnet News tot de vraag: Hoeveel dieren hebben het leven moeten laten, voor de kunst van Damien Hirst?

913.450, concludeert Artnet op basis van informatie in catalogi en op de officiële website van Hirst, waaronder 17 haaien, 17.000 vlinders, ruim 850.000 vliegen en één zebra.

Hirsts kunst in grafieken:

De dieren die door Artnet als ‘Knuffelbare boerderijdieren’ worden aangeduid:



Het aantal menselijke schedels dat Damien Hirst in zijn kunst gebruikt heeft:



17.000 vlinders: