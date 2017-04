Franse rechtbank verzocht EP immuniteit Le Pen op te heffen

Een Franse rechtbank heeft het Europees Parlement verzocht om de parlementaire onschendbaarheid van Marine Le Pen op te heffen in verband met de zaak rond de fraude met parlementair medewerkers. Dat meldt AFP vrijdag op basis van een gerechtelijke bron.

De presidentskandidaat weigerde zich vorige maand te laten verhoren door de Franse justitie en maakte hierbij gebruik van haar onschendbaarheid. Het Europees Parlement wil dat Le Pen 298.400 euro terugbetaalt voor het ten onrechte ontvangen salaris van kabinetschef Catherine Griset. Volgens het Europese fraudebureau OLAF zou zij jarenlang niet voor het Europees Parlement, maar in Parijs voor Front National hebben gewerkt. Ook lopen er onderzoeken naar andere parlementair medewerkers van de partij in Brussel.

Door het opheffen van de immuniteit van Le Pen zal ze worden gedwongen zich te laten verhoren door de Franse justitie. Le Pen gaf eerder aan dat ze zich pas na de parlementsverkiezingen in juni wil laten verhoren. Ze liet vrijdag weten geen spijt te hebben van die beslissing en reageerde tegenover AFP koeltjes op het nieuws:

“Deze gang van zaken is volkomen normaal, geheel volgens de procedure en verbaast me dus niet.”

Op 23 april gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.

Onschendbaarheid Le Pen eerder al eens opgeheven

Vorige maand stemde het Europees Parlement in met het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van de Franse Front National-leider, in verband met het tweeten van gewelddadige foto’s van Islamitische Staat in 2015. Op de foto’s was onder meer de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley te zien.

In Frankrijk is het strafbaar om dergelijke foto’s te publiceren, maar ook in deze zaak wist Le Pen in eerste instantie gebruik te maken van haar parlementaire onschendbaarheid en zo niet mee te werken aan het onderzoek.