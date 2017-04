Duitse politie pakt drie terreurverdachten op

De Duitse politie heeft op vrijdag in Keulen, Bunde en Hildesheim drie mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een salafistische terreurorganisatie. Dat meldt de Duitse site Focus op basis van uitspraken van de procureur-generaal van Celle. Het zouden bekenden zijn van terreurverdachte Sascha L., een voormalige neonazi die zich bekeerde tot het salafisme.

De twee mannen en één vrouw worden ervan verdacht samen met Sascha L. een bomaanslag te hebben beraamd. Doelwit was waarschijnlijk de Duitse politie, of anders Duitse soldaten. Het gaat om een 27-jarige Afghaanse man, een 27-jarige Turkse man en een Duitse vrouw van 25 jaar oud.

Sascha L. werd op 21 februari opgepakt. Hij bekende tijdens een verhoor dat hij van plan was geweest om agenten of militairen in de val te lokken. Vervolgens had hij hen met een explosief willen vermoorden. De vraag is nu of de drie gearresteerden hem daarin steunden. De politie heeft bij de arrestaties ook huiszoekingen verricht en beslag gelegd op mogelijk bewijsmateriaal.

Zover bekend hebben de verdachten niks te maken met recente terreuraanslagen in Berlijn of Dortmund.