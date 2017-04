Dit zijn de winnaars van de NRC-Kamera Express Fotowedstrijd van maart

In maart was het thema van de NRC Fotowedstrijd 'Dier'. De vakjurypijs gaat naar de drie duiven van Willy Zomer. „Duiven zijn dieren waarop vaak wat wordt neergekeken, maar hier worden ze op een voetstuk gezet”, klonk het vanuit de jury. De publieksprijs is gewonnen door Christophe Reijman. Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij. Het thema van de maand april is 'Feest', insturen kan tot 28 april, 17:00 uur op nrc.nl/fotowedstrijd