Deze journalist staat vrijwillig een nier af

Hij heeft geen vrienden of familie die een nier nodig hebben. Toch wil hij er een afstaan, zonder er iets voor terug te vragen.

De Amerikaanse journalist Dylan Matthews is een bijzonder geval. Zeker in de Verenigde Staten, waar tussen 2010 en 2015 slechts 3 procent van de 31.631 donaties van levende donoren werden gedaan door anonieme donoren. In heel de Verenigde Staten wachten momenteel zo’n 100.000 nierpatiënten op een transplantatie. Terwijl dit aantal oploopt, blijft het aantal gedoneerde nieren al jarenlang stabiel rond de 10.000. Voor Matthews is de keuze echter simpel:

“Ik mag twee weken in bed liggen en Jane the Virgin [tv-serie] kijken, terwijl iemand anders zeven jaar lang een leven kan leiden. Het maakt me niet uit wie dat is.”

Vox volgde Dylan Matthews, een van hun eigen journalisten, vanaf het moment dat hij de noodzakelijke onderzoeken ondergaat, tot enkele weken na de operatie. Bekijk hier hoe het hem verging:

Matthews wijst erop dat zijn nier ervoor kan zorgen dat een zogenoemd domino-effect kan ontstaan: veel familieleden en vrienden van nierpatiënten willen hun nier afstaan, maar hebben niet dezelfde doelgroep als hun familielid. Door een uitruil tussen bijvoorbeeld families kan dit probleem worden opgelost, maar vaak ontbreekt het aan één schakel. Matthews wilde die schakel zijn.

Niertransplantaties in Nederland

De situatie is in Nederland wellicht minder ernstig dan in de Verenigde Staten, toch stonden in 2015 nog altijd 576 nierpatiënten op de wachtlijst. Navraag bij de Nierstichting leert dat het in werkelijkheid gaat om een nog groter aantal patiënten, omdat in sommige gevallen formele procedures nog niet zijn afgerond.

In 2015 werden in Nederland 984 niertransplantaties uitgevoerd. In minstens 63 gevallen werd de nier gedoneerd door een anonieme donor. Minstens, omdat in 67 gevallen door het ontbreken goede registratie onduidelijk is tot welke categorie de donor behoort.

Volgens de nierstichting is er de laatste jaren sprake van een toename van het aantal niertransplantaties met behulp van een levende donor. Het aantal anonieme donaties blijft echter verhoudingsgewijs laag. Daarom worden door patiënten tegenwoordig steeds vaker oproepen op sociale media geplaatst, aldus de Nierstichting. Sommige patiënten zoeken hun toevlucht zelfs tot illegale transplantatie in het buitenland, zo wees onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam uit.