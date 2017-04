Debatteren in de kelder van Buitenlandse Zaken

Nu is het nog de opslagplaats voor de vuile was, het chemisch afval en de kapotte tl-buizen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over ruim drie jaar vinden hier de eerste debatten plaats van de Tweede Kamer. Het bekende gebouw aan het Binnenhof ondergaat vanaf 2020 een 5,5 jaar durende renovatie. En dus is een verhuizing noodzakelijk, waarvoor ‘BuZa’ eerst op de schop moet om als gastheer van de parlementariërs te kunnen optreden. Vrijdag liet het Rijksvastgoedbedrijf, verantwoordelijk voor de renovatie van het Binnenhof, zien waar de 150 leden van de Tweede Kamer, hun medewerkers, het Kamerpersoneel en journalisten komen te werken. In grote lijnen althans, want los van de vergaderzalen zijn nog amper beslissingen genomen. Wel zijn alle eisen van de toekomstige gebruikers – van stemmingsbel en restaurants tot beveiligde ruimtes voor de PVV – geïnventariseerd.

De plenaire zaal van de Tweede Kamer, met de blauwe stoeltjes, de publieke tribune en vak K voor de bewindslieden, komt in de Van Kleffenszaal, nu de plek voor internationale conferenties van het ministerie. Ook komen daar jaarlijks alle Nederlandse ambassadeurs samen. „Als de de tolkenkamers worden weggehaald, is deze vergaderzaal nauwelijks kleiner dan die op het Binnenhof”, aldus projectdirecteur Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. Sowieso is het gebouw van Buitenlandse Zaken – het ministerie verhuist zelf naar het voormalige ministerie van VROM – groot genoeg om de Tweede Kamer te herbergen: de drie bovenste etages blijven vermoedelijk leeg.

Tijdelijke verhuizing

De 475 miljoen euro kostende renovatie, waar 750 bouwvakkers 5,5 jaar zoet mee zullen zijn, maakt niet alleen de tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer nodig. De premier en zijn ambtenaren van Algemene Zaken, eveneens bewoners van het Binnenhof, belanden in tijdelijke werkruimtes in de tuin van het Catshuis. De Eerste Kamer en de Raad van State verkassen naar de Lange Voorhout. De senatoren lagen nog het langst dwars bij de verhuizing: zij vonden de verbouwing eigenlijk te lang duren. „We gaan er dus in de zomer van 2020 dus uit met zijn allen, maar hopelijk zo snel mogelijk weer terug”, zegt voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer in een filmpje waarin de noodzaak van de renovatie wordt uitgelegd. Maar ook voor haar gaat het minimaal 5 jaar duren.

Alles op het Binnenhof wordt in die periode vernieuwd, bijvoorbeeld zo’n vijf hectare aan daken, maar van nieuwbouw is amper sprake. „Hoogstens wordt de entree van de Tweede Kamer verruimd, maar voor de rest is het echt alleen renovatie. Alles is versleten”, aldus Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. De opdrachtverlening gebeurt in het geheim en niet volgens een gebruikelijke openbare aanbesteding. Dan zou de veiligheid in het geding kunnen komen. Maar de 150 leden van de Tweede Kamer zullen de verantwoordelijke minister bij de renovatie nauwgezet controleren: als volksvertegenwoordigers, maar ook als toekomstige gebruikers.