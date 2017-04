Conferentie Eritreeërs in Veldhoven blijft verboden

Het verbod op de conferentie van de Eritrese jongerenorganisatie YPFDJ blijft gehandhaafd. De kortgedingrechter in Den Bosch heeft vrijdagmiddag een verzoek van de organisatie afgewezen om het verbod ongedaan te maken.

Burgemeester Jack Mikkers (VVD) van de gemeente Veldhoven, waar de conferentie zou worden gehouden, verbood het evenement nadat er in de loop van donderdag ongeregeldheden waren ontstaan aan de poort van congrescentrum de Koningshof.

Demonstranten hadden zich daar verzameld om te voorkomen dat een vertegenwoordiger van het omstreden Eritrese regime zou spreken op de conferentie.

Burgemeester Mikkers had de demonstratie verboden en de politie sommeerde de demonstranten om het terrein van het conferentiecentrum te verlaten. Daar trokken de demonstranten zich niks van aan. Er werden naar schatting 128 mensen aangehouden.

Mikkers vertelde tijdens het kort geding dat situatie gedurende de conferentie dit paasweekend opnieuw uit de hand dreigde te lopen omdat er weer demonstraties waren aangekondigd. Volgens de burgemeester is het terrein waar de conferentie wordt gehouden niet goed te beveiligen omdat het niet is omheind.

Noodverordering

Hoe het nu verder gaat met de aanwezige conferentiegangers is onduidelijk. Het gaat om 540 mensen van wie er ongeveer 100 in Nederland wonen. Mikkers heeft de gasten na het verbod op de conferentie 24 uur de tijd gegeven om de Koningshof te verlaten.

Tijdens het kort geding vertelde de advocaat van burgemeester Mikkers dat de organisatie van de conferentie gedurende enkele maanden overleg hebben gehad met de mensen van de Koningshof over veiligheid. Maar niemand heeft contact opgenomen met het gemeentebestuur of de politie. Tot verbazing van de burgemeester werd de veiligheid verzorgd door Eritrese veiligheidsmensen.

Omdat de gemeente pas in een laat stadium op de hoogte is gebracht over de conferentie en het bezoek van de omstreden regeringsvertegenwoordiger was het volgens burgemeester Mikkers onmogelijk om adequate maatregelen te treffen voor de handhaving van de openbare orde. Volgens de kortgedingrechter heeft de burgemeester in deze situatie het recht om een conferentie te verbieden op grond van de noodverordening van de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de burgemeester om de openbare orde te handhaven. Tegen de beslissing van de rechter is geen beroep mogelijk.