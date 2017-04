Chef CIA: WikiLeaks is een vijandige inlichtingendienst

CIA-directeur Mike Pompeo heeft WikiLeaks een “vijandige inlichtingendienst” genoemd. Volgens de CIA-directeur helpt de organisatie landen als Rusland en verzet zich tegen “westerse waarden”. Dat zei Pompeo donderdagavond in zijn eerste publieke toespraak sinds zijn aanstelling, aldus Reuters

Pompeo zei verder dat de Russische militaire inlichtingendienst GRU WikiLeaks heeft gebruikt tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. De GRU heeft toen gehackte data verspreid via WikiLeaks. “WikiLeaks gedraagt zich en spreekt als een vijandige inlichtingendienst.” Via de organisatie werd verschillende keren gevoelige informatie over regeringen en andere belangrijke organisaties gelekt.

Lafaard

Hij noemde WikiLeaks-oprichter Julian Assange een “narcist, oplichter en lafaard”. Assange houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen uit angst voor vervolging door de Zweedse en Amerikaanse justitie.

Pompeo zei dat “Assange en zijn soort mensen” WikiLeaks gebruiken als zelfverheerlijking en dat het hen niet gaat om transparantie en privacy, zoals Assange zelf zegt. “WikiLeaks richt zich voornamelijk op de VS, terwijl ze steun zoekt bij niet-democratische landen en organisaties”, voegde de CIA-chef eraan toe.

Vorige maand plaatste Wikileaks bijna negenduizend documenten online, waarin onder meer staat beschreven welke technische hulpmiddelen de CIA zou gebruiken om via zwaktes in de beveiliging van elektronische apparaten en apps mensen af te luisteren. Uit de documenten blijkt dat de CIA onder andere smartphones, smart tv’s van Samsung en op het internet aangesloten auto’s kan hacken.

De Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en FBI zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de online publicatie.