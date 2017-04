AZ wint op bezoek bij Heracles: 1-2

AZ heeft zichzelf vrijdagavond een goede dienst bewezen in de strijd om een ticket voor de Europa League-playoffs. In Almelo wonnen de Alkmaarders met 2-1 van Heracles.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel acht minuten na rust. Aanvaller Wout van Weghorst kreeg de bal min of meer toevallig in bezit en schoot raak. Twee minuten later miste AZ-middenvelder Joris van Overeem een enorme kans op de 2-0. In de 82ste minuut was het met een treffer van Alireza Jahanbakhsh wel raak. Diep in blessuretijd maakte Heracles-aanvaller Brandley Kuwas er uit een vrije trap nog 2-1 van.

Titelstrijd

Het was voor AZ de eerste overwinning in vier wedstrijden. De club staat nu op de zesde plaats. Doordat de voorsprong van AZ op Heracles, de nummer negen, is gestegen naar negen punten, kan een plek in de playoffs de ploeg bijna niet meer ontgaan. Daarvoor heeft AZ aan de achtste plaats genoeg.

Zaterdag en zondag gaat de strijd om de landstitel verder. PSV - met een achterstand van vijf punten op de koppositie nog slechts een outsider - speelt zaterdagavond uit tegen ADO Den Haag. Ajax ontvangt zondag Heerenveen. En koploper Feyenoord, dat een voorsprong van één punt op Ajax verdedigt, neemt het in Rotterdam op tegen FC Utrecht.