Aanmeldingssysteem scholen alweer op de schop

Net nu Rotterdam een goed werkend aanmeldingssysteem leek te hebben gevonden voor de middelbare scholen, moet het alweer op de schop. De huidige procedure, waarbij achtstegroepers zich aanmelden bij één school in plaats van meerdere, druist in tegen de regelgeving van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD). Die legde eind vorig jaar vast dat kinderen zich altijd op meerdere scholen moeten kunnen aanmelden.

Zo’n 6.000 kinderen meldden zich dit voorjaar aan bij een middelbare school in Rotterdam; 89 van hen werden bij de eerste ronde uitgeloot. Dat is veel minder dan het aantal kinderen dat in het vorige systeem buiten de boot viel, zegt Irene van Kesteren van FOKOR, de vereniging van schoolbesturen in Rotterdam. Bij die aanmeldingsprocedure – vorig schooljaar vervangen voor het huidige systeem – konden kinderen zich bij drie scholen opgeven. Dat leidde volgens Van Kesteren niet alleen tot „totale chaos” op de scholen, die half juni vaak nog niet wisten hoe veel en welke kinderen ze in september zouden verwelkomen, maar ook tot het uitloten van „honderden” kinderen bij de school van hun voorkeur – destijds werd het precieze aantal door de gemeente nog niet bijgehouden.

Vooral de scholen trokken hierover aan de bel bij FOKOR. Daarom werd besloten om over te stappen naar het huidige systeem: kinderen uit groep acht melden zich bij één school aan en als ze daar worden uitgeloot, kunnen ze in de tweede ronde uitwijken naar scholen die nog plaats over hebben. De enige scholen die dit jaar hebben moeten uitloten zijn het Erasmiaans Gymnasium, het Montessori Lyceum en het Rudolf Steiner College.

Geen enkele klacht

De chaos van andere jaren bleef dit jaar echter uit: FOKOR kreeg niet één klacht binnen over de aanmeldingsprocedure. En veel meer kinderen hebben een plek gekregen op de school van hun voorkeur. Toch moet het volgend jaar anders. „We moeten aan de wet gaan voldoen”, zegt Van Kesteren.

Is het niet vreemd om een goed werkend systeem te gaan aanpassen? Een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat het simpelweg niet is toegestaan om de keuzevrijheid van ouders te beperken tot slechts één school. In antwoorden op Kamervragen liet staatssecretaris Dekker eind vorig jaar weten dat de Rotterdamse schoolbesturen geen contact hebben gehad met het ministerie over het besluit om weer terug te gaan naar een aanmeldingssysteem met één keuzemogelijkheid. Volgens Dekker is het weliswaar de taak van de overheid om kaders op te stellen voor de aanmelding, maar is het aan de bevoegde gezagsorganen om die kaders in te vullen.

Hoe de Rotterdamse scholen de aanmeldingsprocedure volgend jaar precies gaan aanpakken, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat het ‘chaotische’ systeem met drie keuzemogelijkheden niet meer terugkomt.