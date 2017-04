Wilders zoekt raadsleden in Brabant: ‘Zeker een risico’

Luid gejuich als PVV-leider Geert Wilders aankomt in Sint Willebrord, een kerkdorp in de gemeente Rucphen waar de PVV de meeste stemmen kreeg bij de afgelopen verkiezingen (38,5 procent). Wilders trapt hier donderdagavond zijn campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De PVV wil in zestig gemeenten meedoen, waarvan zes in Noord-Brabant.

Wilders deelt taart uit en roept de lokale bevolking op zich aan te melden als kandidaat-gemeenteraadslid voor de PVV. Een ongekende stap voor Wilders, die tot dusver bij alle verkiezingen – landelijk, Europees of provinciaal – koos voor lijsten waarop alleen maar partijbekenden stonden. Zijn vrees voor interne ruzies en de ondergang van de partij is groot. Zelf haalt Wilders altijd de LPF aan, die na de dood van Pim Fortuyn ten onder ging aan interne problemen.

,,Er zit een zeker risico in”, zegt Wilders. ,,Maar het is een gecalculeerd risico. We screenen mensen en we gaan ze trainen. Het zal best eens fout gaan. Maar we zijn nu de tweede partij van Nederland. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Ik had kunnen zeggen: ik neem geen risico en doe weer alleen mee in de gemeenteraden van Den Haag en Almere. Daar had je niemand over gehoord. Maar ik wil dat risico wel nemen, ik kies ervoor om door te gaan met de partij en mensen een lokaal PVV-geluid te geven.”

De PVV-leider zegt dat kandidaat-raadsleden geen politieke ervaring hoeven te hebben. ,,Lef” is wel nodig, want volgens Wilders worden PVV’ers soms met de nek aangekeken. De lokale fracties krijgen ,,alle vrijheid”, zegt Wilders. ,,Ze krijgen alles te zeggen, ze gaan over hun eigen programma, onderhandelingen en kandidaten.”

Een van de belangrijkste lokale standpunten, zo liet Wilders doorschemeren, wordt de huisvesting van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Wilders: ,,Statushouders krijgen nu vaak een huis toegewezen, terwijl dat ten koste gaat van mensen die op een wachtlijst staan voor een woning. Dat moet anders volgens mijn partij.”

De PVV zet met de gang naar de gemeenteraden een grote stap, maar die zal niet leiden tot een andere partijstructuur. Wilders is en blijft het enige lid van de PVV. Hij zegt: ,,Maximaal 2 procent van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Dus lidmaatschap van een partij heeft niets met democratie te maken.”

Buiten legt Wilders een arm om de schouder van Bart van de Luijaarden (63), die zich gaat aanmelden om PVV-kandidaat te worden. ,,Klasse”, zegt Wilders. Van de Luijaarden is eerder al raadslid voor de VVD geweest, maar stapt nu over naar de PVV. Die partij spreekt hem meer aan. Het steekt hem dat Sint Willebrord wordt neergezet als racistisch dorp, want dat is het volgens hem niet. ,,We stemmen PVV, omdat we vinden dat Nederlanders voorgaan. Ik vind dat vluchtelingen mogen komen als ze echt moeten vluchten. Maar ik vind niet dat wij alles moeten doen voor mensen uit een ander land, terwijl Nederlanders minder krijgen.”

Van de Luijaarden, gouden kettinkje met een voetbalschoen eraan om de nek, is trainer bij het plaatselijke Rood-Wit. Hij ergert zich aan Nederlandse voetballers met Marokkaanse roots, zoals Hakim Ziyech van Ajax, die ervoor kiezen om voor Marokko interlands te gaan spelen. Van de Luijaarden: ,,Wij hebben die jongen opgeleid. De Nederlandse voetbalbond heeft van jongs af aan voor hem gezorgd, hij heeft onze faciliteiten gebruikt. En dan kiest hij voor Marokko. Dat vind ik verschrikkelijk.”

Wilders is dan alweer weggelopen, hij maakt een ronde langs de dranghekken in de Dorpsstraat. Daar zijn een paar honderd mensen verzameld. ,,Wilders, I love you”, schreeuwt een gezette man keihard. Iedereen lacht, Wilders zwaait.