Weggesleepte passagier klaagt United aan

De passagier die zondag hardhandig uit een overboekt vliegtuig van United Airlines werd gesleept, heeft de vliegtuigmaatschappij aangeklaagd. De advocaten van passagier David Dao hebben geëist dat al het bewijsmateriaal, zoals videobeelden en opnames van de voicerecorder in het toestel, wordt veiliggesteld. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die persbureau AP heeft ingezien.

Inmiddels zijn er al drie werknemers van de luchthavenpolitie die betrokken waren bij het incident met verplicht verlof gestuurd door de luchtvaartautoriteiten. Dat maakte wethouder Chris Taliaferro, belast met het luchtvaartdossier in Chicago, woensdagavond bekend in een persconferentie. Ook moet United zich donderdagmiddag lokale tijd verantwoorden tegenover het stadsbestuur voor het incident.

Extra bemanningsleden

Het toestel dat zondagavond van Chicago naar Louisville vloog, was volgeboekt en de passagiers zaten al op hun plek toen er ruimte gemaakt moest worden voor vier extra bemanningsleden.

De 69-jarige passagier Dao weigerde zijn stoel op te geven en werd vervolgens door de luchthavenpolitie uit het vliegtuig gesleept.

Bestuursvoorzitter Oscar Munoz van United Airlines leek zich in eerste instantie weinig aan te trekken van de kritiek. “Ik bied mijn excuses aan dat we deze klanten elders hebben moeten onderbrengen”, liet hij weten in een eerste reactie. In een brief aan zijn personeel noemde hij de ontstane situatie “ongelukkig”, maar wel in lijn met het protocol.

Later nam Munoz aanzienlijk duidelijker afstand van de handelswijze:

“Net als jullie ben ik nog altijd ontdaan over wat op deze vlucht is gebeurd, en bied ik mijn welgemeende excuses aan aan de klant die met geweld werd verwijderd, en alle klanten aan boord. Niemand zou op deze manier behandeld moeten worden.”

Geld terug

Om de gemoederen te bedaren maakte de luchtvaartmaatschappij vervolgens bekend dat alle passagiers die aanwezig waren bij het incident hun geld terugkrijgen. Reizigers kunnen kiezen of ze het bedrag van hun ticket cash, als reistegoed of in airmiles willen krijgen.

De luchtvaartmaatschappij heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval. Wel beloofde Munoz in een interview bij Good morning America dat de maatschappij niet langer de politie zal inschakelen om passagiers van overboekte vluchten te verwijderen.