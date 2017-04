Chelsea Handler: ‘We zijn allemaal een beetje racistisch’

‘Mensen die niet drinken zijn saai. Bovendien zijn ze niet te vertrouwen.” De Amerikaanse presentatrice en comédienne Chelsea Handler (42) zit met een fles water voor haar neus in het Ritz Carlton hotel in Berlijn. Als het aan haar lag, zou ze liever in het café hangen, maar ze heeft nog heel wat interviews te gaan, dus een lekker wijntje zit er even niet in. „Ik ben een groot voorstander van alcohol. Als je, zoals Donald Trump beweert, nooit een drankje neemt, klopt er iets niet. Het is belangrijk om af en toe los te gaan. Alcohol helpt daarbij.”

Handler is in Berlijn om te praten over het nieuwe seizoen van haar programma Chelsea. De talkshow, die vorig jaar werd gelanceerd bij Netflix en zeer Amerikaans georiënteerd is, lijkt op het type praatprogramma van Jimmy Fallon of Ellen DeGeneres. Toch is haar show drukker en gevarieerder. Handler voert niet alleen ontspannen gesprekjes met sterren als Jennifer Lawrence of Matt LeBlanc, ze spreekt ook met politici en journalisten over maatschappelijke kwesties, speelt in melige sketches of onderzoekt met haar medewerkers of haar programma er misschien beter op wordt als ze allemaal stoned zijn. Dit alles wordt afgewisseld met absurdistische reportages waarin Handler een cursus ritmische gymnastiek volgt in Rusland of drinkspelletjes doet met geisha’s in Japan. Het is, kortom, geen doorsnee praatprogramma. „Ik wil een mix van informatie en entertainment brengen”, zegt Handler terwijl ze een slok water neemt. „Een groot deel van mijn publiek bestaat uit meisjes tussen de 18 en 24 jaar. Die bereik ik het beste door lastige kwesties met een grap te brengen.”

De trailer van het nieuwe seizoen van Chelsea.



Dat ze graag pijnlijke kwesties aankaart blijkt wel uit de 4-delige Netflix-documentaireserie Chelsea Does waarin de comédienne onderwerpen als relaties en drugs onder de loep neemt. In een aflevering over racisme is te zien hoe ze haar vader Robin negatieve uitspraken ontlokt over Joden en zwarte mensen („gierig en leugenaars”) en met dominee Al Sharpton in gesprek gaat over verschillen tussen de slavenhandel en de Jodenvervolging.

Ook in het nieuwe seizoen van haar show stort ze zich op maatschappelijke onderwerpen, waaronder klimaatverandering. „Als publiek figuur heb je de taak om je uit te spreken”, zegt ze. „Zeker in deze tijd. Een heleboel mensen snappen niet hoe politiek werkt, ze besluiten om maar niets te doen. Die luie houding heeft ertoe bijgedragen dat Trump verkozen is.” Dat er niet goed gekeken is naar de onvrede onder een deel van de kiezers in het land, is één reden waarom Trump nu aan de macht is Maar ze wijst ook op de millennials. „Die zijn ook niet gaan stemmen. Acht jaar Obama heeft hen lui gemaakt. Ze dachten dat kiezers toch wel het juiste zouden doen, ze vertrouwden op de peilingen, wilden er zelf niet op uitgaan om te stemmen. Maar als er net zoveel millennials tijdens de verkiezingen waren komen opdagen als tijdens de Women’s March, zaten we nu niet met Trump opgezadeld.”

Tijdens de verkiezingen was Handler een uitgesproken voorstander van Hillary Clinton. Ziet ze het als een terugslag voor de vrouwenbeweging dat Clinton niet heeft gewonnen? „Absoluut. Maar Hillary heeft dit moeten doen zodat de volgende vrouw wél kan winnen. Voor haar persoonlijk is het verdrietig, maar de geschiedenis leert dat er altijd mensen zijn die iets moeten openbreken, zodat een ander ermee verder kan.”

Nu is er een man aan de macht die publiekelijk zijn minachting uit tegenover vrouwen. U heeft gezegd dat zijn dochter Ivanka zich daartegen moet verzetten.

„Ivanka is een marionet. Ze heeft nooit meningsverschillen met haar vader. Als ze dat wel zou hebben, zou ze nu niet zijn waar ze is. Ik vind dat onbegrijpelijk, wetend dat Trump haar moeder heeft bedrogen. Haar eigen moeder! Ivanka heeft daar publiekelijk over gesproken, toch houdt ze nog steeds van haar vader. Hoe loyaal ben je dan naar de vrouw die jou op deze aarde heeft gezet?”

U maakt grappen over Joden, homo’s, zwarte en witte mensen, in feite over iedereen. Is dat de beste manier om racisme te bestrijden?

„Iedereen is gelijk en ik probeer daar op een open manier mee om te gaan. Racisme is natuurlijk geen grap. Maar als je het erover hebt, moet je er lucht in brengen, zo krijg je de gesprekken op gang. Als je dat niet doet, openen mensen zich niet. Dan kom je ook niet tot de kern van de zaak. Het is oké om negatieve gevoelens over anderen te hebben, maar ga dan wel ontdekken waar ze vandaan komen, en bespreek het met elkaar”.

En dus vraagt u aan de zwarte mensen in het publiek tijdens uw stand-upcomedyshow: lach even zodat ik jullie kan zien?

„Ik richt mijn pijlen op iedereen. Via comedy probeer ik de haat eruit te krijgen en het gesprek op een hoger niveau te tillen. Zo kan je op een eerlijke manier gaan nadenken waar vooroordelen vandaan komen.”

Waar komt dat dan vandaan?

„Dat is aangeboren. We zijn allemaal een beetje racistisch, of we willen of niet. Maar het gaat erom hoe je ermee leert omgaan. Discrimineren kan gewoon niet, we leven allang niet meer in een wereld waar dat acceptabel is. Ik wil zelf ook niet meer in zo’n wereld leven.”

U heeft een joodse vader en een joodse opvoeding genoten. In uw talkshow benadrukt u vaak uw achtergrond. Is dat belangrijk om te vermelden?

„Ik zeg dat om mensen eraan te herinneren wie ik ben. Ik ben een vrouw, ik ben naar de joodse zondagsschool geweest, ik heb mijn bat mitswa gedaan. Dat maakt deel uit van mijn identiteit. Het is onoprecht om het daar niet over te hebben. Uiteraard heb ik ook witte privileges, maar ik ben ook datgene waarover ik grappen maak.”

Maar als u van mening bent dat u over iedereen grappen kunt maken, is het eigenlijk niet nodig om te benadrukken waar u zelf vandaan komt.

„Waarschijnlijk. Maar het is wie ik ben. Ik ga niet doen alsof dat niet zo is. Je moet duidelijk zijn over wat je vertegenwoordigd. Ik ben opgegroeid met joodse tradities, dus kan ik er ook opmerkingen over maken hoe belachelijk dat was. Overigens was mijn moeder een mormoon. Dat was net zo goed absurd. Ach, als het over religie gaat is het allemaal één grote rotzooi.”

U heeft al vaker gezegd dat u nooit uw excuses zal aanbieden over een harde opmerking.

„Nou als het echt belangrijk is om een keer mijn excuses aan te bieden, dan zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Tot nu toe heb ik nog niet het gevoel gehad dat dit ook nodig was.”

Maar zijn er grenzen aan wat u kunt zeggen?

„Het is aan iedere komiek om die grenzen zelf te bepalen. Ik zal geen grappen maken over iemand die sterft, of over zieke kinderen. Maar zwijgen over al het andere is eigenlijk gewoon stom.”

Vanaf vrijdag 14 april zijn er wekelijks nieuwe afleveringen van Chelsea. De serie Chelsea Does en Uganda be Kidding Me: Live staan ook op Netflix.