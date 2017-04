Wandelaar vindt dode man en vrouw in Zeeland

Een wandelaar heeft donderdag bij het Zeeuwse plaatje Dishoek een dode man en vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie. De overleden personen zijn door geweld om het leven gekomen. Wat hen precies is overkomen, kan de politie nog niet zeggen.

Ook de identiteit van de slachtoffers is nog onduidelijk. De lichamen werden rond half tien ‘s morgens gevonden in een bosperceel. Daar stond ook een Mercedes geparkeerd. Een politiewoordvoerder wilde aan Omroep Zeeland niet vertellen of de man en vrouw in of buiten de auto lagen. “Dat is daderinformatie”, aldus de woordvoerder.

De plek waar de lichamen lagen. De tekst gaat verder onder het kaartje.



De politie heeft de omgeving afgezet en is met een onderzoek begonnen. Een helikopter vliegt boven het gebied om vanuit de lucht assistentie te verlenen. De politie verzoekt mensen die tips hebben over de zaak zich te melden.