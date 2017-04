Verdronken puppy’s en vliegende panda’s

Met een jolige zwaai gooit een Bosnisch meisje in 2010 vijf levende puppy’s in de rivier van een bos. „Wieeee!” roept ze. Doordat ze een rode hoody draagt, die fel afsteekt tegen het groene bos, lijkt ze een horrorversie van Roodkapje.

Haar broer filmt de daad en zet de video op Facebook. Het filmpje wordt miljoenen keren bekeken en wekt een storm van woede. Velen roepen op om het meisje te zoeken en te straffen. „Find this dumb little bitch and throw her into a river.” Filmregisseur Michael Bay (Transformers) looft een beloning van vijftigduizend dollar uit. De Bosnische politie spoort het meisje op, maar vindt haar te jong om te vervolgen.

Regisseur Ben Brand gebruikt dit verhaal voor zijn eerste lange film Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. Hij verplaatst de handeling naar Nederland. Online heksenjachten vormen een actuele onderwerp – woensdag stonden de internetbelagers van Sylvana Simons voor de rechter – maar Brand stuurt een andere kant uit. Van het viraal gaan van de video krijg je slechts een glimp te zien.

In plaats daarvan verlegt hij de aandacht van het meisje naar haar broer, en bedenkt voor de twee een hard leven, waarin het verdrinken van puppy’s niet zo vreemd is. Broer (Nino den Brave) en zus (Senna Fokke) groeien op bij een alleenstaande vader (Wim Opbrouck) die in de illegale puppyhandel zit. De film gaat vooral over de pogingen van de broer om stoer te zijn en erbij te horen. Het Facebookfilmpje van zijn zusje levert hem de waardering op van de grote jongens („Gast, jij bent écht ziek”).

‘Domme trut’ speelt zich goeddeels af in de bossen. Een beweeglijke camera volgt een even beweeglijke kluwen jongeren. Ze rennen achter elkaar aan, springen elkaar op de nek, slingeren elkaar rond. Ook het gezin is zo lichamelijk met elkaar. Dat is speels, ruw liefdevol, maar er zit ook steeds een dreiging onder van seks en geweld. Het puberspel is niet altijd leuk voor iedereen.

Vooral in het vastleggen van dit voorjaarsontwaken is Brand sterk. En hij heeft in Nino den Brave een mooie hoofdrolspeler, met zijn kwetsbare bravoure. De opbouw van de film is wat onevenwichting, maar de sfeer is wel consistent. Van het volksgericht op het eind werd ik behoorlijk somber.

Dus snel overschakelen van de puppyhandel naar de pandahandel, voor de nodige warme gevoelens. Reuzenpanda’s Krachtige Wolk en Elegante Ster kwamen aan in Nederland. Nee, ze zijn geen geschenk van de Chinese regering. We hebben ze voor een paar miljoen geleased, in ruil voor meer handel en minder zeuren over onvrijheid.

Dat mag de Pandamania niet drukken. Naast de stil vallende kabinetsformatie was dit het onnieuws van de dag. Er was wel schreeuwend gebrek aan goed beeld. De NOS zat er bovenop, maar we zagen voornamelijk een vliegtuig met escort over de landingsbaan taxiën, de zijkant van een vrachtwagen, en juichende mensen langs de weg. De bamboeberen zelf werden alleen heel even getoond in een hangar op het vliegveld. „De panda’s zijn binnengehaald alsof het Nederlands elftal het WK heeft gewonnen”, zei de verslaggever.

Jeroen Pauw informeerde uiteraard naar het seksleven van de dieren (wel in het bos, niet achter tralies), en een Chinese dierenverzorger vertelde iets over hun tafelmanieren: „Xin Ya is een mannetje, die schrokt zijn voer snel op. Hij is een echte vreetzak. Wu Wen is een echt meisje, ze eet beschaafder.”

Wilfred Takken vervangt deze weken Hans Beerekamp