Verdachte gearresteerd in zaak steekpartij Oosterpark

De politie heeft vorige week een 17-jarige jongen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Pool Jan Majdanski (33) in het Amsterdamse Oosterpark. Dat meldt de politie op donderdag. De verdachte is opgepakt “na intensief onderzoek” en zit nog vast. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij verschillende berovingen in hetzelfde gebied.

Majdanski werd neergestoken op de mannenontmoetingsplaats in het park en overleed later in het ziekenhuis. De politie gaat er vooralsnog van uit dat het gaat om een uit de hand gelopen beroving. Maar een uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag plaatste vraagtekens bij deze redenering. De politie doet nu onderzoek of er mogelijk “homo-gerelateerde” redenen voor de beroving waren.

Ook onderzoekt de politie of er meerdere mensen betrokken waren bij het steekincident. Er vonden in het verleden vaker geweldsincidenten plaats in het Oosterpark. In 2006 werd er het toegetakelde lichaam van een 53-jarige vaste bezoeker van de cruiseplek gevonden. Ook werden er de afgelopen tijd regelmatig mensen beroofd in het gebied.