Veldhoven verbiedt conferentie Eritreeërs

Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven heeft donderdagavond besloten de conferentie in De Koningshof in zijn gemeente, van de jongerenorganisatie van de enige toegestane politieke partij in Eritrea, te verbieden. “De reden daarvoor zijn de twee incidenten die vandaag hebben plaatsgevonden bij Koningshof waarbij tegenstanders waren betrokken”, aldus een verklaring van de gemeente.

“De burgemeester heeft dit besluit genomen na overleg met OM, politie en Koningshof omdat de openbare orde en veiligheid op dit moment niet voldoende gegarandeerd kan worden”, zo liet de gemeente weten. De incidenten betroffen het blokkeren van een eerste auto met deelnemers aan de conferentie door betogers en, aan het begin van de avond, gevechten tussen politie en woedende betogers.

Bij het laatste incident zijn “minimaal veertig” demonstranten aangehouden, aldus een woordvoerder van de burgemeester. Ze zijn door de politie in bussen afgevoerd.

