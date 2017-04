Topdrukte in ‘veilig’ Nederland

Geen aanslagen, een zwakke euro, een bloeiende economie. En een late Pasen. Het NBTC Holland Marketing verwacht voor de paasdagen een topdrukte. Zo’n 950.000 buitenlandse toeristen zullen het komende weekend in Nederland doorbrengen, 100.000 meer dan vorig jaar. Van die 950.000 komen er 600.000 uit Duitsland en 200.000 uit België. In die landen begint dit weekend de voorjaarsvakantie, nog een reden voor de drukte. Verder zullen 300.000 Nederlanders in eigen land een uitstapje gaan maken.

Omdat het waarschijnlijk geen mooi weer wordt, zal het vooral in de musea heel druk worden, met name in het Rijksmuseum en het Van Gogh. „Mensen trekken naar binnen en gaan niet naar het strand”, zegt Elsje van Vuuren van het NBTC. Ook het Kröller-Müller op de Hoge Veluwe en het Gemeentemuseum Den Haag zullen veel bezoekers trekken. En dan de musea in de steden die meedoen met de activiteiten rondom ‘100 jaar De Stijl’, zoals Drachten, Winterswijk, Eindhoven, Amersfoort, Utrecht. Een op de drie buitenlandse toeristen gaat naar een museum. Onverminderd groot is de belangstelling voor de Keukenhof.

Maar stadswandelingen zijn ook erg populair, vooral in Amsterdam. Daar zal het sowieso zeer druk worden. Volgens Elsje van Vuuren is Amsterdam voor de mensen die naar een stad willen nog meer in trek dan normaal door de recente terroristische aanslagen in Parijs, Brussel, Berlijn en Londen. Wat voor toeristen uit niet-eurolanden meespeelt is de lage koers van de euro. Dat maakt een vakantie in Nederland relatief goedkoop. Het NBTC verwacht dat alle toeristen bij elkaar met de paasdagen 800 miljoen euro zullen uitgeven.

Het aantal toeristen dat jaarlijks naar Nederland komt blijft groeien. In 2016 waren het 15,8 miljoen mensen, van wie er 5,5 een bezoek aan Amsterdam brachten en 2,3 miljoen naar de Noordzee gingen. De prognose is dat het er in 2020 17 miljoen buitenlandse toeristen zullen zijn. Voor het NBTC is dat een belangrijke reden om Nederland als een metropool ‘op de kaart te zetten’ en de toeristen zoveel mogelijk over het hele land te verspreiden.