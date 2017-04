De Thuiskok: Gemarineerde pinchos

Een van de eerste dingen waar je aan denkt bij de Spaanse keuken zijn tapas. Wat wij nu shared dining noemen doen de Spanjaarden al eeuwen met hun tapas. Gewoon een heleboel kleine hapjes maken en jezelf trakteren op een maaltijd die het midden houdt tussen een proeverij en een borrel. Ook in Galicië zijn ze er gek op, en de hapjes met schelpdieren zijn in heel Spanje beroemd. Wij maken spiesjes met varkensvlees.

Doe alle specerijen met het zout in de vijzel en maal ze fijn. Je kunt ook het vijfvoudige van alle droge ingrediënten in een zout- of pepermolen doen. Zo heb je het specerijenmengsel altijd voorhanden. Houd voor ruim een pond vlees bovenstaande verhoudingen aan en meng daar de knoflook, olie en azijn door. Snijd al het vlees in gelijke blokjes en schep de marinade erdoor. Laat een paar uur of langer staan en schep af en toe om.

Schuif het vlees aan spiesjes en veeg met een kwastje zoveel mogelijk knoflook weg; die zal alleen maar verbranden en daardoor bitter worden. Als je houten spiesjes gebruikt, laat ze dan even een uurtje weken in warm water zodat ze minder snel verbranden. Gril het vlees boven smeulend houtvuur of gewoon in de grillpan in ongeveer 10 minuten gaar. Bestrijk de vleesspiesjes tijdens het grillen met een kwastje van de marinade en draai ze regelmatig om.