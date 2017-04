Slordige van Ojik licht tipje formatiesluier op, christenen relativeren Paasrel

Het Binnenhof hoopt op de snelle terugkeer van Jesse Klaver en voorspoedig herstel van zijn moeder, maar voor journalisten was een dagje Van Ojik aan de onderhandelingstafel een feest. Wilders begint vandaag vast zijn gemeenteraadscampagne. En SGP en ChristenUnie relativeren magistraal ‘de strijd om Pasen’.

VERTROUWEN: Dankzij de trieste omstandigheid dat de moeder van Jesse Klaver ernstig ziek is, kwamen we gisteren plotseling meer over de formatie te weten dan de afgelopen tijd naar buiten is gekomen. Edith Schippers stelde voor de gesprekken van vandaag “te skippen” omdat, het in deze fase “belangrijk is het team compleet te hebben”, zo zei de informateur in een korte verklaring. “Ondanks het beeld dat we heel verkennend bezig zijn, zijn we op een aantal onderwerpen ook al stevig in onderhandeling.” Ze gebruikte zelfs het woord vertrouwen: als dat er niet zou zijn “zou ik echt adviseren te stoppen”. Terwijl Klaver net nog een filmpje online had gezet over hoe hij de concullega’s ervan verdenkt hem bewust te irriteren. De toestand van zijn moeder is “zorgwekkend”, maar als Klaver volgende week terug kan zijn, wordt er nog twee weken onderhandeld voordat een korte vakantie is ingelast.

Ervaring: We werden, waarschijnlijk onbedoeld, ook wijzer gemaakt door de wisselspeler van GroenLinks, Bram van Ojik. Toen Klaver gisteren werd weggeroepen omdat zijn moeder met spoed in het ziekenhuis was opgenomen, verving Van Ojik hem aan de formatietafel, waar onder andere een gesprek was met de commandant der strijdkrachten. Toen Van Ojik daarna naar buiten liep, had hij het huiswerk wat hij van Defensie had meegekregen niet in een mapje afgedekt. Een fotograaf kon daarom vastleggen welk departementaal vertrouwelijke ‘dreigingsbeeld’ de onderhandelaars hadden meegekregen. Ook vertelde de oud-GroenLinks-leider meer dan de andere onderhandelaars over de inhoud en uitkomst van de gesprekken. Zo bevestigde hij tegenover journalisten dat er overeenstemming was dat er de komende jaren meer geld naar Defensie moet, terwijl zijn partij dat niet in het verkiezingsprogramma had staan. Brengt GroenLinks ervaring aan tafel, gaat het meteen mis, werd er gegrapt op het Binnenhof.

Foto ANP / Bart Maat

ASSCHER PESTEN: De Kamer blijft vooral druk met het controversieel verklaren van allerhande lopende kwesties. In de commissie Sociale Zaken begint dat te lijken op Asscher pesten, van coalitiepartner VVD. Gisteren werd de uitbreiding van het vaderschapsverlof, van twee naar vijf dagen, door de VVD van behandeling uitgesloten vanwege de “impact op de begroting, op gemeenschapsgelden”. De drie formatiepartners van de VVD willen nog langer verlof voor vaders, maar moeten nu onderhandelen met de minimale basis van twee dagen.

DIJKHOFF SOEPEL: Ook op het terrein van asiel is van alles controversieel verklaard, maar de weinig controversiële staatssecretaris van asielzaken heeft vaker dan zijn voorgangers gebruik gemaakt van zijn wel controversiële ‘discretionaire bevoegdheid’. Uit cijfers die De Telegraaf opvroeg blijkt dat Klaas Dijkhoff 30 procent van de gevallen die hij op zijn bureau kreeg in Nederland liet blijven.

CULTUUROORLOG I: Sylvana Simons zien we voorlopig niet terug in de (landelijke) politiek, maar dat maakt de beledigingen en bedreigingen tegen haar niet minder relevant. Gisteren stonden zes van haar online aanvallers voor de rechter. Ze verscholen zich vooral achter gedachteloosheid: ze hadden niet nagedacht voor ze online losgingen tegen Simons, zeiden ze. Maar nu ze er wel over nadachten, waren ze strijders ter bescherming van Nederland, zeiden ze. “Negerzoenen mogen niet meer, Willem-Alexander niet meer in de Gouden Koets, straks is Zwarte Piet weg”, zei de maker van het beruchte lynchfilmpje. Net als de anderen hoorde hij een werkstraf tegen zich eisen.

Cultuuroorlog II: In de Nederlandse ‘cultuuroorlog’ heeft rechts een nieuwe strijd gevonden: Pasen. Of, nieuw, Halbe Zijlstra wond zich er eerder al over op. Elsevier noemt Pasen vieren dit seizoen “een verzetsdaad”. AD vraagt zich af of we het christelijke ‘feest’ door “islamitische strotjes” moeten “proppen”. De VVD stelt Kamervragen omdat christelijke scholen kinderen niet meer met een kruisvormige paasstok laten lopen. De beste relativering van deze rel kwam van de mensen die nog écht weten waar Pasen over gaat. Kees van de Staaij liet via een ironische tweet weten “Uit betrouwbare bron vernomen dat maar weinig PVV- en VVD-Kamerleden van plan zijn met Pasen naar de kerk te gaan. Ik overweeg Kamervragen.” Gert-Jan Segers zegt in NRC: “Als iedereen die dit erg vindt voortaan wekelijks naar de kerk gaat, dan zal Pasen echt gewoon Pasen blijven.”

WAT WIJ LUISTEREN: De BNR-column van Thijs Niemantsverdriet over de “ingebakken teleurstelling in deze formatie” en de niet te temperen ‘boze burger’.

WAT WIJ VOLGEN: Geert Wilders is vandaag in het Brabantse Rucphen om de campagne voor de gemeenteraad maar vast af te trappen. En op zoek te gaan naar lokale kandidaten daar en elders. Bestaande partijen in Rucphen maken zich geen zorgen over de komst van de PVV. Terwijl Wilders spreekt in een buurthuis, vergadert de gemeenteraad over de nieuwbouw van een zwembad, een sporthal en wielerbanen. Verslaggever Enzo van Steenbergen reist af.

QUOTE VAN DE DAG

“Als iedereen die dit erg vindt voortaan wekelijks naar de kerk gaat, dan zal Pasen echt gewoon Pasen blijven.”

ChristenUnie Gert-Jan Segers over ‘de Paasrel’