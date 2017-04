Bavaria boekt recordomzet van 610 miljoen euro

Bavaria heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt van 610,1 miljoen euro. Dat is bijna 15 procent meer dan een jaar eerder. De bierbrouwer uit het Brabantse Lieshout produceerde in 2016 ruim zeven miljoen hectoliter bier, dat maakte Bavaria op donderdag bekend.

De winst groeide van 30,2 miljoen naar 32,9 miljoen euro. Het bedrijf streeft naar een omzet van 1 miljard in 2020.

Overname Palm is ‘hoogtepunt’ van afgelopen jaar

In het afgelopen jaar heeft de bierbrouwer ook een aantal overnames gedaan. De belangrijkste was de overname van de Belgische brouwer Palm. Volgens financieel topman Frank Swinkels was dat het “hoogtepunt” van het afgelopen jaar.

“Het samengaan van twee familiebedrijven was een uniek moment in onze geschiedenis. We voegden met trots het rijke assortiment van speciaalbieren van Palm Belgian Craft Brewers toe aan ons portfolio.”

Bavaria nam ook de Amerikaanse importeur Latis Imports over en begon een samenwerking met Molson Coors UK. Verder werd er geïnvesteerd in een mouterij in de Eemshaven voor Holland Malt en werd de productiecapaciteit van de brouwerij Habesha in Ethopïe verdubbeld. De Nederlandse bierbrouwer is in 130 landen actief, heeft 26 merken en zes brouwerijen. Bij het familiebedrijf werken 1.400 mensen.

Na verloren rechtszaak nieuwe merkcampagne

In het afgelopen jaar heeft Bavaria ook afscheid genomen van de bekende merkcampagne: ‘Zo. Nu eerst… een Bavaria’. Meer dan dertig jaar adverteerde de brouwer haar bier met deze leus. Het bedrijf dacht ook dat deze slagzin auteursrechtelijk beschermd was.

Het spande een rechtszaak aan tegen het internetbedrijf Your Hosting die adverteerde met de gelijknamige slagzin ‘Zo, nu eerst naar de cloud’. In eerste instantie oordeelde de rechtbank in Den Haag dat Bavaria gelijk had, maar in hoger beroep werd de bierbrouwer in het ongelijk gesteld. Een flinke tegenvaller. Het moest 90.000 euro aan proceskosten betalen en een nieuwe slagzin vinden.

Vanwege de internationale ambities van de brouwer werd gekozen voor de Engelstalige leus ‘Welcome to the Family’. Swinkels over deze merkcampagne: