Rechter verbiedt staking distributiecentra Jumbo niet

Medewerkers van distributiecentra van supermarktketen Jumbo mogen blijven staken. Dat besloot de rechter in Utrecht, nadat Jumbo een kort geding had aangespannen tegen vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen. Sinds dinsdag wordt er door een deel van de leden van die vakbonden gestaakt.

Jumbo vreest onder meer financiële schade, omdat de week voor Pasen na kerst de meest lucratieve week voor de supermarkt is. Er wordt 20 tot 25 procent meer omgezet dan in een normale week. Omdat de uitspraak direct op de behandeling volgde, vanwege het spoedeisende belang van Jumbo in de aanloop naar Pasen, motiveerde de rechter zijn besluit niet. Het uitgebreide vonnis volgt later.

Op 1 april is de cao voor medewerkers van de distributiecentra van Jumbo verlopen, maar er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe overeenkomst. Jumbo zegt dat de onderhandelingen nog niet eens echt begonnen zijn, maar volgens de vakbonden is men “uitonderhandeld”. Het grootste conflict gaat over het verhogen van de lonen.

Afhankelijk van andere onderhandelingen

De vakbonden eisen 2,5 procent, Jumbo wil echter dat er eerst afspraken gemaakt worden tussen de vakbonden en kleinere supermarkten. Jumbo betaalt gemiddeld gezien meer loon dan bijvoorbeeld de Lidl en de Plus en dat leidt tot oneerlijke concurrentie, meent de keten. Uit zichzelf besloot Jumbo de lonen al met 1,5 procent te verhogen, in afwachting van het resultaat van de onderhandeling.

De staking begon dinsdag. Daarvoor waren er al ‘prikacties’ uitgevoerd. Medewerkers besloten de regels van de arbeidsinspectie zeer strikt na te leven, bijvoorbeeld door niet meer te tillen dan is toegestaan of geen kortere pauzes te nemen. Toen dat niet hielp is overgegaan tot de stakingen, zeggen de vakbonden.