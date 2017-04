President Trump: de NAVO is niet meer achterhaald

Terwijl de wereld nog went aan het nieuwe Syrië-standpunt van de regering-Trump, die sinds vorige week stelt dat president Assad op termijn moet wijken, wisselde de Amerikaanse president woensdag schijnbaar achteloos van standpunt over nog drie internationale kwesties.

Er verschenen interviews met Trump op tv-zender FoxBusiness News en in The Wall Street Journal. Ook hield hij een persconferentie met Navo-chef Jens Stoltenberg die het Witte Huis bezocht. Daarin verklaarde Trump: „Ik heb gezegd dat de Navo achterhaald was. Dat is de Navo niet langer.” Volgens Trump had hij „lang geleden” de Navo afgeschreven (het was in januari), omdat de organisatie zich volgens hem niet bezig hield met terrorismebestrijding (wat onjuist is). Trump zei woensdag dat de Navo dit na zijn klacht bijstelde.

Bekijk hieronder de toespraak van Trump:



Tegenover de Wall Street Journal zei Trump dat hij China niet langer officieel wil beschuldigen van het manipuleren van de yuan, terwijl hij in zijn campagne keer op keer beloofde zodra hij president maatregelen te nemen – het stempel ‘koersmanipulator’ kan de opmaat vormen naar sancties.

Het laten vallen van deze campagnebelofte is het gevolg van Trumps onderhoud met de Chinese leider Xi Jinping in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida vorige week. Trump realiseerde zich toen dat de kwestie Noord-Korea minder eenvoudig was dan hij dacht. Trump zegt in het interview dat hij in ruil voor samenwerking met China bij het oplossen van de kwestie Noord-Korea best wil inleveren als het gaat om het Amerikaanse handelstekort met China. Een oplossing in Noord-Korea, zei Trump „is het waard dat je niet zo’n goede handelsovereenkomst hebt als ik normaliter zou sluiten”. Een harde opstelling jegens China dat met goedkope export de Amerikaanse economie zou ondergraven, was een pijler van Trumps verkiezingscampagne.

Trumps nieuwe U-bochten kwamen na een week waarin de Amerikaans-Russische betrekkingen tot een dieptepunt daalden door de Amerikaanse raketaanval op de luchtmachtbasis van Poetins bondgenoot Assad. Woensdag sprak Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in een ijzige sfeer in Moskou met zijn Russische tegenhanger Lavrov en met president Poetin.

Overigens blijkt Trump niet steeds het juiste land te noemen dat hij met zijn raketten aanviel. In een interview over de aanval had hij het per ongeluk over Irak, waar hij Syrië bedoelde.