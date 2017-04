We kijken het Journaal. Het filmpje wordt getoond van de man die schreeuwend door het gangpad van een United Airlines-vliegtuig wordt gesleurd, nadat hij niet vrijwillig het overboekte vliegtuig wilde verlaten. Verschrikt vraagt mijn zoon van 10 zich af of ze hem wel een parachute zullen geven.

