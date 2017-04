Onderzoeksraad onderzoekt veiligheid zelfrijdende auto’s

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opent een onderzoek naar de veiligheid van zelfrijdende auto’s. Dat maakte de Onderzoeksraad op donderdag bekend. De raad doet dit in reactie op “een aantal incidenten” en kijkt naar verschillende systemen van verschillende fabrikanten.

De OVV zal enkele incidenten met automatische besturingssystemen onderzoeken. Het gaat om systemen die de controle over de snelheid en besturing kunnen overnemen van een bestuurder.

Lees ook: Alleen Tesla kan nu van een Tesla-ongeluk leren. Verplicht haar tot openheid, betoogt universitair docent verkeersdynamica Victor Knoop

Bij het onderzoek kijkt de raad naar de toelatingseisen voor bestuurdersondersteunende systemen, de uitleg die over de systemen gegeven worden aan bestuurders en de toegankelijkheid van de data, schrijft de raad op de website.

Experimenten

De afgelopen jaren vonden er verschillende experimenten plaats met zelfrijdende auto’s, onder andere door Google en Tesla. Gebruik van rijassistenten op de openbare weg gaat lang niet altijd goed: zo zag taxidienst Uber zich genoodzaakt om te stoppen met het programma voor zelfrijdende auto’s na een ongeluk in Arizona. De auto werd aangereden door een andere auto die geen voorrang verleende op een kruispunt waar dat wel moest.

Tesla moest aanpassingen doen aan het Autopilot-programma nadat de auto van een 40-jarige man per ongeluk was ingereden op een vrachtwagen. De man overleed ter plekke. Ten tijde van het ongeval gebruikte Autopilot slechts in beperkte mate de radarsensor om gevaren op de weg te herkennen, maar vertrouwde het systeem vooral op videocamera’s. Die camera’s werden ten tijde van het ongeluk verblind door de zon.

Sindsdien is Tesla bijzonder alert op ongelukken. In Baarn kwam een 53-jarige man om het leven toen hij tegen een boom reed. Er werd onmiddellijk onderzocht of de Autopilot een factor was geweest. Dat bleek niet het geval.

Google zette de plannen voor een zelfrijdende auto eind vorig jaar in de ijskast. De plannen van het bedrijf om een auto te ontwikkelen die volledig autonoom was, bleken te ambitieus. Alle huidige rijassistenten van andere fabrikanten functioneren als toevoeging op een menselijke bestuurder, hoewel de meeste bedrijven ook werken aan plannen voor een autonoom rijdende auto.

Ze wisselen weinig onderzoeksdata met elkaar uit. Traditionele autofabrikanten blijven voorzichtig: ze beperken wanneer een rijassistent precies gebruikt mag worden – bijvoorbeeld alleen op de snelweg, niet op provinciale wegen of in de bebouwde kom. Daarnaast moet de chauffeur om de vijftien seconden laten weten dat hij of zij nog bij de les is.