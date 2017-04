NVM: aanbod koopwoningen daalt ‘zeer snel’

Het landelijke aanbod van koopwoningen daalt „pijlsnel”, volgens makelaarsvereniging NVM. Het afgelopen kwartaal boden NVM-makelaars 79.000 woningen te koop aan: bijna 33 procent minder dan een jaar eerder. Het aanbod van appartementen, het meest verkochte woningtype in Nederland, is in een jaar met bijna de helft (ruim 47 procent) gekrompen.

Dat blijkt uit het persbericht bij de eerste kwartaalcijfers die de NVM donderdagochtend bekend heeft gemaakt. De grootste makelaarsvereniging van Nederland zegt met 4.156 aangesloten makelaars en taxateurs ongeveer driekwart van de woningmarkt te vertegenwoordigen.

Door de terugloop van het aanbod, is de groei van het aantal woningverkopen in een jaar gehalveerd van 20 naar 10 procent. NVM-makelaars verkochten het eerste kwartaal 38.700 woningen, in de hele markt gaat het naar schatting om 50.200 huizen. De krapte leidt hogere verkoopprijzen en snellere verkopen. De gemiddelde koopwoning is 8,8 procent duurder dan een jaar terug. De gemiddelde verkooptijd was vorig jaar 108 dagen, nu 77 dagen.

Uitgestelde verhuizingen

Het aanbod van koopwoningen krimpt ook steeds sneller. Een jaar terug sprak de NVM nog van een daling van 17 procent op jaarbasis.

Voor de sterke daling van het aanbod zijn meerdere redenen. Door uitgestelde verhuizingen tijdens de crisis, de lage hypotheekrente en gestegen consumentenvertrouwen, is de huizenmarkt sinds 2014 booming. Omdat er heel veel woningen zijn verkocht, en de nieuwbouwproductie achterloopt, is het aanbod kleiner.

Die krapte versterkt zichzelf omdat verkopers voorzichtiger worden. „Steeds meer woningkopers wachten met het op de markt brengen van hun oude koopwoning tot het moment dat ze, in de vaak krappe markten waarin ze steeds vaker misgrijpen, eerst een nieuwe woning gekocht hebben”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma in het persbericht.

Kopers hebben ook meer concurrentie van beleggers, die koopwoningen gaan verhuren nu de spaarrente historisch laag is. Vorig jaar kochten particuliere beleggers (met 3 tot 50 woningen in hun bezit) 6 procent van het aantal koopwoningen, zegt de NVM. Deze kleine beleggers zijn de afgelopen tien jaar dubbel zoveel woningen gaan kopen, bevestigt een woordvoerder van het Kadaster.

De woningmarkt in Amsterdam – traditioneel over de top – is aan het „droogkoken”, volgens de NVM. Het aantal woningverkopen daalde hier in een jaar tijd met 19 procent, de vraagprijzen stegen 31 procent en de verkoopprijzen 20 procent.

Positief is dat de huizenmarkt ook in rustige regio’s in beweging komt, aldus de NVM. De makelaars spreken al langer van een driedeling in de markt tussen oververhitte regio’s (Amsterdam en omgeving, Utrecht, Zuid-Kennemerland en de stad Groningen), evenwichtige regio’s (zoals Gorinchem, Opsterland, Apeldoorn en Nijmegen) en regio’s waar de crisis nog voelbaar is (Groningen, Drenthe Noord-Limburg en Oost-Brabant).

De gezonde dynamiek op de woningmarkt begint zich nu „als een olievlek” over het land uit te breiden. In bijvoorbeeld Bergen op Zoom, Ruurlo Eibergen, Doetinchem en de Kop van Noord-Holland zijn in een jaar 40 procent meer woningen verkocht.