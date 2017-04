NS gaat in bezwaar tegen miljoenenboete Dijksma

NS tekent bezwaar aan tegen die miljoenenboete die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgelegd. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf.

Donderdag werd bekend dat NS een boete krijgt van 1,25 miljoen euro omdat reizigers in de IC Direct, de dienst tussen Amsterdam en Breda, in 2016 te vaak moesten staan in de spits en te vaak te laat op hun bestemming aankwamen. De treinen vallen vaak uit. Spoorbeheerder ProRail moet 1,05 miljoen euro betalen, ook vanwege onvoldoende punctualiteit op de hsl.

Goede onderbouwing

NS moet binnen zes weken bezwaar maken tegen de boete, anders is de gang naar de bestuursrechter niet meer mogelijk. Een woordvoerder van NS laat weten te hopen dat het niet zo ver komt. Het vervoersbedrijf zegt namelijk een goede onderbouwing te hebben om de boete alsnog te laten vervallen.

NS-topman Roger van Boxtel reageerde donderdagochtend al geprikkeld op de boete. Hij liet weten niet zozeer boos, maar wel teleurgesteld en verbaasd te zijn:

“Begin vorig jaar hebben we een verbeterprogramma aangekondigd, de prestaties zijn in de tweede helft van het jaar verbeterd. Welk doel dient deze boete dan? Meer druk hebben we echt niet nodig, we werken er hard aan.”

NS scoorde op tien van de twaalf punten voldoende in 2016. In 2015 kreeg het bedrijf een boete van 500.000 euro, ook voor onvoldoende vervoerscapaciteit van de IC Direct. Ook toen diende het vervoersbedrijf bezwaar in wat vervolgens werd afgewezen. NS besloot toen niet om naar de bestuursrechter te stappen.