Miljoenen kinderen zijn ondervoed in Jemen

Al ruim twee jaar woedt er een hevige oorlog in Jemen, dat toch al een van de armste landen ter wereld was. Als gevolg van de verwoesting en ontwrichting door de strijd is de toestand van veel burgers nog aanmerkelijk moeilijker geworden dan hij was. De VN waarschuwden deze week nog dat er – net als in de Hoorn van Afrika - massale sterfte door honger dreigt.

Negen miljoen Jemenieten, dat wil zeggen een derde deel van de bevolking, wordt bedreigd door hongersnood, meldde het Wereldvoedselprogramma van de VN afgelopen woensdag, ,,Miljoenen mensen kunnen niet meer overleven zonder dringende voedselhulp”, zei Stephen Sanders, WFP-directeur in Jemen.

Begin dit jaar meldde het Rode Kruis al dat er twintig mensen per dag stierven door een gebrek aan medicijnen. Zeker 160 ziekenhuizen en klinieken waren aangevallen en verwoest. Toen al waren 2,2 miljoen kinderen ernstig ondervoed. Een half miljoen van hen verkeerde zelfs in acuut levensgevaar.

Sinds maart 2015 bevechten de shi’itische Houthi’s, die de Jemenitische hoofdstad Sana’a in handen hebben, en de verdreven president Hadi elkaar. Hadi krijgt steun van vooral Saoedi-Arabië maar ook van de VS en het Verenigd Koninkrijk. Saoedi-Arabië houdt vol dat de Houthi’s steun krijgen van Iran, al is daar nauwelijks bewijs voor.

Vooral de Saoediërs voeren hevige luchtbombardementen uit. Eind januari maakten de Verenigde Naties bekend dat het dodental van het conflict de tienduizend is gepasseerd. Tienduizenden anderen zijn gewond. Het ergst is de toestand in de noordelijke provincie Saada, in het kustgebied bij de plaats Hodeidah en in de zuidelijke stad Taiz.

Vooruitzichten op een spoedig einde aan de oorlog zijn er niet. Volgens analisten is er sprake van een impasse.