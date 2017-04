Medewerker vaccinatielab besmet met polio

Een medewerker van een vaccinatieproducent is besmet geraakt met polio. Dat meldt het RIVM donderdag. Hoewel de man is ingeënt, en daardoor zelf niet ziek kan worden van het virus, zou hij wel anderen kunnen besmetten. Mogelijk moet de patiënt enkele weken doorbrengen in isolatie.

De besmetting vond plaats na “een incident in een afgeschermde ruimte” van de producent, aldus het RIVM. Een collega van de besmette medewerker is daarbij eveneens blootgesteld aan het virus, maar niet besmet geraakt. De familie van de besmette man wordt uit voorzorg in de gaten gehouden. Hoewel het virus zich via de ontlasting zou kunnen verspreiden, is dankzij strenge hygiënemaatregelen de kans op een echte uitbraak volgens het RIVM “vrijwel nihil”.

In Nederland komt polio al jaren niet meer voor, blijkt uit cijfers van het RIVM. Reden is dat kinderen van twee maanden en ouder worden ingeënt. Toch blijft het volgens het instituut belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen, omdat een deel van de bevolking niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld om religieuze of principiële redenen.

De laatste uitbraak polio-uitbraak in 1992 en 1993. Toen werden 71 mensen besmet die om religieuze redenen vaccinatie hadden geweigerd. Twee mensen zijn aan de ziekte bezweken. Nadien zijn er in Nederland geen poliogevallen meer gemeld.