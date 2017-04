KRO-NCRV haalt onderdeel ‘Dik of zwanger?’ van de buis

KRO-NCRV haalt een programma-onderdeel van televisie waarin aan vrouwen gevraagd wordt of ze dik of zwanger zijn. Het zogenoemde ‘Dik of zwanger?’ was onderdeel van de satirische show ‘Neem je zwemspullen mee’. De omroeporganisatie voelt zich genoodzaakt de rubriek te schrappen nadat er ophef over ontstond, melden ze op hun website.

Tijdens het programma ‘Neem je zwemspullen mee’ gaan entertainers Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg de strijd met elkaar aan door allerlei spelletjes. Een van die spelletjes was ‘Dik of zwanger?’, waarin een vrouw over het podium loopt en beide teams moeten raden of ze dik of zwanger is. Direct na de eerste aflevering - afgelopen zondagavond - begon de ophef.

Gekwetst

Onder meer De New York Post, LAD Bible en de Daily Mail reageerden op het spel-onderdeel. Laatst genoemde vroeg zich af of dit “de meest seksistische tv-stunt ooit was”. KRO-NCRV nam het in eerste instantie voor het programma op: “In deze ronde komen talloze uiterlijke vooroordelen voorbij”, stelde de omroep maandag:

“Door het in deze satirische setting te plaatsen is het een manier om allerlei vooroordelen weg te lachen.”

De omroep laat donderdag weten dat ze met het onderdeel de kijkers wilden laten zien hoe je de mist in kunt gaan als je op iemands uiterlijk afgaat, maar realiseren zich dat de wijze waarop ze dat gedaan hebben mensen heeft gekwetst. “Dat is nooit onze bedoeling geweest en dat betreuren we”, zegt directeur Yvonne de Haan.