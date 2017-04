IS in Afghanistan aangevallen met ‘moeder aller bommen’ VS

Het Amerikaanse leger heeft in Afghanistan een enorme bom laten vallen die bekend staat als de MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), of ‘moeder aller bommen’. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is het krachtigste niet-nucleaire explosief in het arsenaal van het land en werd ontwikkeld in 2003, tijdens de Tweede Golfoorlog in Irak.

De bom, een tien tonner die officieel te boek staat als de GBU-43, werd ingezet in het Achin-district in de Afghaanse provincie Nangarhar. Een MC-130 vliegtuig zou de bom hebben laten vallen in een gebied waar zich een kamp en tunnels bevinden van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook zouden er strijders van IS aanwezig zijn geweest.

De MOAB kan bomen wegvagen in een explosiezone van 152 meter. De Verenigde Staten gebruikten de MOAB nooit eerder. Op donderdag maakten de Verenigde Staten ook bekend dat zij op dinsdag per abuis achttien rebellenstrijders hebben gedood bij een luchtaanval in Syrie. Het gaat om strijders van het SDF, een aan de VS gelieerde groep. De Verenigde Staten hadden het gemunt op IS-strijders in de stad Raqqa.

Het Amerikaanse leger heeft condoleances aangeboden aan de nabestaanden, aldus een persverklaring. Bondgenoten van de VS in het gebied hadden aangegeven dat het waarschijnlijk om een IS-kamp ging.