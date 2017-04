Hoe China en de VS Kim Jong-un proberen te stoppen

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

De „Gerespecteerde Generaal” liet er donderdag in Pyongyang, wandelend in de zon op een nieuwe weg met glimmende flatgebouwen en duur ogende winkelcentra, niets van merken. Maar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, gekleed in een olijfgroen Mao-pak, stond niet eerder onder zulke zware Amerikaanse en Chinese druk om zaterdag geen nieuwe kern- of ballistische rakettenproef te nemen. Aan de vooravond van de Noord-Koreaanse nationale feestdag, de Dag van de Zon ter ere van zijn grootvader Kim Il-sung, wordt zijn regime zowel door de VS als door „bevriend” China onmiskenbaar in de tang genomen.

De Amerikaanse boodschap komt hem zeer bekend voor, want president Trump heeft van zijn voorganger Obama afgekeken dat je in tijden van Noord-Koreaanse crises een vliegdekschip die kant uit moet sturen. Nieuw en omineus voor Kim Jong-un is wel de tweet van de Amerikaan dat als China niet meewerkt, „USA het probleem zelf oplost”. En, verrassend genoeg na de Amerikaans-Chinese top een week geleden in Florida, werkt China ditmaal wél mee. Althans, het maakt aanstalten om verbale en economische druk uit te oefenen, militair ingrijpen wordt aan Chinese zijde uitgesloten.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 april 2017

Niet alleen heeft China begin deze week voor de tweede maal een grote lading Noord-Koreaanse steenkool teruggestuurd richting afzender. Als hij zaterdag een zesde nucleaire test neemt óf een ballistische langeafstandsraket afvuurt, bij wijze van hulde aan grootvader, is het Chinese geduld op, moeten zijn diplomaten in Beijing hem hebben verteld. Dan volgen „sancties zonder precedent”, kon Kim Jong-un, die Chinees leest, in de Global Times lezen. Hij riskeert dan dat de Chinese kranen voor olie, benzine en diesel worden dichtgedraaid. De aanvoer van fossiele brandstoffen had drie jaar geleden al moeten worden gestopt, maar net als met andere VN-sancties is China traag geweest in de uitvoering.

De afname van Noord-Koreaanse kolen door de Chinese staalfabrieken is ook pas deze week stopgezet, niet toevallig kort na de top in Florida. De staalfabrieken in Noord-China zullen nu bevoorraad worden door Amerikaanse steenkoolmijnen.

Onbeheersbare situatie

Niet alleen de media zenden in alle kranten en bulletins waarschuwingen uit, ook Korea-experts werken mee aan de opvoering van de druk. „De relatie tussen China en Noord-Korea is inderdaad op een absoluut dieptepunt aangekomen”, zegt professor Lu Chao, een van China’s prominente Korea-experts die zeer ongerust is over de escalatie op het Koreaans schiereiland. „Niemand wil echt een oorlog, maar het moment komt snel naderbij dat de situatie onbeheersbaar wordt en explodeert.” Hij hoopt dat Kim Jong-un beseft dat als hij nog een verkeerde stap zet – bijvoorbeeld in de vorm van een aanval op Zuid-Korea – dat het einde van zijn regime is. „Dan valt Amerika aan en zal China niet tussenbeide komen, hoewel dat volgens het Noord-Koreaans-Chinese vriendschapsverdrag wel zou moeten.”

Lu Chao zegt oprecht bezorgd te zijn over een oorlog op het Koreaans schiereiland. Amerikaanse satellieten die de afgelopen dagen menen te zien dat Noord-Korea een nucleaire proef voorbereidt, lijken zijn vrees te bevestigen. Maar de voormalige Chinese topdiplomaat Yang Xiyu denkt dat Kim Jong-un de nieuwe Chinese „rode lijnen” niet zal overschrijden. „We hebben het point of no return nog niet bereikt. Er zijn aanwijzingen dat Kim Jong-un een diplomatiek charme-offensief is begonnen en het is ook duidelijk dat de VS beseffen hoe gevaarlijk een aanval op Noord-Korea zal zijn voor Zuid-Korea en ook voor China”, aldus Yang Xiyu, voormalig directeur van het Korea-bureau van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet zo eenvoudig

Trump vertelde donderdag tegen The Wall Street Journal dat hij, toen zijn gast Xi Jinping hem vertelde over de Chinees-Noord-Koreaanse relatie, „al na tien minuten besefte dat het niet zo eenvoudig is”. Dat wijst erop dat de Amerikaanse president beseft dat een aanval op Noord-Korea onvergelijkbaar complexer is dan het bestoken van een slecht bewaakt Syrisch vliegveld. De andere aanwijzing dat er nog ruimte is voor onderhandelen, is het besluit van Kim Jong-un om de zogeheten Diplomatie Commissie van de Noord-Koreaanse assemblee weer tot leven te wekken. Dit orgaan, bestaande uit voormalige diplomaten, onderhield tot 1998 de contacten met Zuid-Korea en de VS.

„Dat is een heel duidelijke aanwijzing dat Noord-Korea zoekt naar een diplomatieke uitweg uit de buitengewoon gevaarlijke situatie die nu is ontstaan”, aldus diplomaat Yang. Volgens hem is dat een eerste signaal dat met Kim Jong-un mogelijkerwijs valt te praten. „De enige uitweg is een deal waarin Noord-Korea politieke en economische zekerheden over het voortbestaan van de Democratische Volksrepubliek krijgt in ruil voor een terugkeer naar de onderhandelingstafel”, aldus Yang Xiyu, die een centrale rol heeft gespeeld bij de zogeheten Zes Partijen-onderhandelingen, die niets hebben opgeleverd. Volgens hem zijn China en de VS over een dergelijk bod in gesprek.