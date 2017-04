Genetisch testen Commercieel bedrijf mag genetische kans op Alzheimer en Parkinson weer vertellen

Het Amerikaanse gentestbedrijf 23andMe mag klanten weer vertellen hoeveel kans ze hebben op ziektes als Parkinson of Alzheimer. Dat maakte de Amerikaanse toezichthouder FDA vorige week bekend. De FDA had het bedrijf eerder juist verboden om medische DNA-testen te verkopen.

23andMe is de grootste commerciële aanbieder van DNA-testen. Het bedrijf begon in 2007 met de verkoop van genetische testen voor verwantschap en gezondheid. Klanten sturen speeksel op, het bedrijf analyseert dat. Eind 2013 verbood de FDA het bedrijf om nog langer ziekterisico’s in te schatten op basis van DNA-gegevens. De waakhond maakte zich zorgen over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de testen. 23andMe heeft nu bewijs geleverd voor tien genetische tests op ziekterisico’s voor onder andere Parkinson, Alzheimer en coeliakie (glutenallergie). Ook kon 23andMe aantonen dat gebruikers de uitslagen begrepen. FDA heeft deze tien testen toegelaten omdat ze klanten kunnen helpen gezonder te leven. De waakhond staat nog niet toe dat 23andMe ‘diagnostische tests’ aanbiedt: genetische onderzoeken die in theorie kunnen leiden tot een behandeling of chirurgische ingreep. Zo mag 23andMe mag nog niet zeggen of klanten drager zijn van varianten in BRCA-genen die de kans op borstkanker verhogen, omdat patiënten op basis van zo’n uitslag kunnen besluiten tot preventieve borstamputatie.