Geen bewijs voor betrokkenheid verdachte bij aanslag Dortmund

De verdachte die aangehouden werd na de bomaanslag dinsdagavond op de spelers van Borussia Dortmund blijkt vooralsnog niets met de aanslag te maken te hebben. Justitie in Duitsland maakte donderdag bekend dat daar geen bewijs voor gevonden, meldt Reuters. Wel zou de 26-jarige man lid zijn van terreurorganisatie IS. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie gaat het om Abdul Beset A. uit Irak.

Het OM wil wel dat A. langer in hechtenis blijft. Hij wordt verdacht lid te zijn van een buitenlandse terroristische organisatie. A. zou zich drie jaar geleden hebben aangesloten bij terreurgroep IS en kwam begin 2016 via Turkije naar Duitsland. In Irak zou hij leidinggeven aan een team van tien IS-aanhangers dat deelnam in onder meer kidnappings, afpersing en moorden. De Irakees wordt vanmiddag voorgeleid.

Dinsdagavond vonden er drie explosies plaats rond de spelersbus van Borussia Dortmund. Twee personen raakten daarbij gewond. Dortmund-verdediger Marc Bartra (26) raakte gewond aan zijn rechter hand en onderarm (onder meer een gebroken spaakbeen) door rondvliegende scherven van het gepantserde glas van de bus. Een politieman die de bus op de motor begeleidde, liep een shock op en gehoorschade. De wedstrijd werd afgelast en wordt deze woensdagavond, onder zware politiebewaking, alsnog gespeeld.

Het aangeslagen Borussia Dortmund verloor gisteravond met 3-2. Dortmund was het daar niet mee eens en heeft zijn ongenoegen geuit richting de Europese voetbalbond UEFA. Ze zeggen dat ze gedwongen werden om de wedstrijd te spelen.

Justitie meldde woensdag dat het twee verdachten in het vizier had in verband met de bomaanslag dinsdagavond op de spelers van Borussia Dortmund. De aanslag had volgens de Duitse politie mogelijk een radicaal islamitische of een extreem-linkse achtergrond. Dat meldden verschillende Duitse media woensdagochtend. Twee verschillende brieven waarin de aanslag wordt opgeëist zijn gevonden, de ene bij de plaats van de aanslag, de andere is op internet geplaatst. Justitie heeft ernstige twijfels of de tweede brief wel authentiek is.

Zowel islamitische als forensische experts onderzoeken de brief op echtheid en sommigen betwijfelen dat het motief achter de aanslag islamitisch gekleurd is. De gevonden brief heeft geen symbolen van IS. De politie houdt er ook rekening mee dat iemand ze bewust op een vals spoor probeert te zetten.

Het OM heeft nog een tweede verdachte op het oog, maar over hem is niets bekendgemaakt.