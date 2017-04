‘Experts naar Turkije voor onderzoek gasaanval Syrië’

Een team van experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPWC) zijn op weg naar Turkije om bewijsmateriaal te verzamelen voor de gifgasaanval in Syrië van vorige week waarbij 87 mensen omkwamen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

Na de aanval in het Syrische dorpje Khan Shaykhun werden 31 gewonden naar een ziekenhuis gebracht in Turkije. Van hen zijn drie mensen overleden. Na atopsie op de lichamen bracht het Turkse minsiterie van Volksgezondheid een verklaring uit waarin ze concludeerden dat het “denkbaar is dat de patiënten zijn blootgesteld aan een chemische substantie (sarin)”. De chemische wapenexperts gaan in Turkije ook spreken met overlevenden van de gifgasaanval.



