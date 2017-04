Eritreërs protesteren in Veldhoven

De demonstranten zijn afgekomen op de protestoproep van Kubrom Dafla Hosabay (68). Hij vluchtte zeven jaar geleden naar Nederland, weg van het ‘dictatoriale regime’ van president Isaias Afewerki. Daar maakte hij deel uit van de macht: hij was ooit vice-minister van financiën. Nu staat hij naast een bushalte, bij de ingang van een conferentiecentrum in het Brabantse Veldhoven, waar de komende drie dagen een congres wordt gehouden van de YPFDJ, de jongerentak van de partij die in Eritrea de macht bezit.

Op het congres spreekt onder anderen Yemane Gebreab, de tweede man in Eritrea en de belangrijkste adviseur van president Afrwerki. Als een auto aankomt met deelnemers aan de conferentie, maakt woede zich meester van de demonstranten. Ze schreeuwen. Ze slaan op de auto. Ze versperren de auto de weg. De auto maakt rechtsomkeert. De demonstranten juichen en joelen en scanderen leuzen. De conferentie is volgens de betogers ‘gevaarlijk’ voor hen persoonlijk. Waarom? “Op deze conferentie krijgen mensen instructies over hoe ze ons in de gaten moeten houden. Dat is heel bedreigend.”

‘Conferentie is een belediging voor Nederland’

“Ik sta hier om de conferentie te stoppen”, zegt Hosabay eerder. “Dat deze mensen in Nederland samenkomen, in een democratie en in de juridische hoofdstad van de wereld, is een belediging voor Nederland. Ik roep de burgemeester van Veldhoven op deze bijeenkomst te verbieden.” Burgemeester Jack Mikkels van Veldhoven ziet daar donderdag echter geen reden voor. “Zo’n maatregel komt pas in beeld als de openbare orde ernstig wordt verstoord”, laat hij weten.

“We willen onze tegenstanders stoppen”, zegt Seid Osman (27) uit Zaandam. Net als zo veel anderen heeft hij in zijn vaderland niet kunnen studeren, omdat hij in langdurige militaire dienst moest. “Ik moest drie jaar lang doen wat mij werd opgedragen. Maar er is daar eigenlijk geen regering, er is geen structuur.” Ook Fikkadu Hagos (25) uit Breda moest drie jaar in dienst, tot hij vluchtte. Het regime ziet hem als ‘verrader’ en tegenstander, volgens hem de reden dat hij eerder op een feest in Rotterdam in elkaar is geslagen ‘door zeven of acht man’.

Zwarte lijst

De bijeenkomst is een regelrecht gevaar voor de twintig- tot dertigduizend Eritreërs in Nederland, zeggen de actievoerder. Medestanders van het bewind gaan langs de deuren en vragen geld voor de conferentie, vertelt de voormalige vice-minister Hosabay, en wie niet betaalt, ‘komt op een zwarte lijst’. Eritreers worden gedwongen ‘spijt te betuigen’ over hun vlucht, en twee procent van hun inkomen in Nederland af te dragen, op straffe van bedreigingen van hun in Eritrea achtergebleven familie. “Ik word op deze manier afgeperst”, schrijft Hosabay in een verklaring aan de politie die hij door zo veel mogelijk lotgenoten wil laten tekenen.