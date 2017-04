‘Dijkhoff gaf 240 asielzoekers alsnog verblijfsvergunning’

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft in de afgelopen twee jaar 240 asielzoekers die waren uitgeprocedeerd alsnog een verblijfsvergunning gegeven. Hij maakte daarbij gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf bij het ministerie heeft opgevraagd.

In totaal werden 780 veelal schrijnende zaken aan hem voorgelegd van asielzoekers die de asielprocedure hadden doorlopen en van de rechter terug moesten naar het land van herkomst. De bewindspersoon kan in dit soort gevallen besluiten deze personen toch een verblijfsvergunning te geven. Dijkhoff maakte in 30 procent van de gevallen gebruik van zijn bevoegdheid.

VVD-bewindspersonen zijn het minst streng

Dat is procentueel meer dan zijn voorgangers op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Partijgenoot Fred Teven gaf in 26 procent van de gevallen een verblijfsvergunning. CDA-minister Gert Leers kwam tot 25 procent en CDA’er Hirsch Ballin en PvdA’er Nebahat Albayrak verstrekten in 22 procent van de gevallen een verblijfsvergunning.

Het is opvallend dat de VVD-bewindspersonen het vaakst gebruik maken van hun discretarionaire bevoegdheid aangezien de partij een streng asielbeleid zegt uit te willen voeren.