De NRC seizoenswandeling: Bloesemtocht door de Betuwe

Start- en eindpunt: station Geldermalsen

1. Verlaat station aan centrumkant. Van trap af: rechtdoor, langs fietsenstalling, parallel aan spoor.

2. Bij T-splitsing linksaf (Tricht). Op Lingedijk over spoor linksaf. Negeer weg rechtsaf, blijf dijk volgen, langs eerste boomgaarden.

3. Na het dorp, bij een bord over de Trichtse windhoos. Bij kruising rechtdoor. Weg gaat over in fietspad (rechts is uitspanning De Hoenderik)

4. Bij weg rechtdoor (‘fietsstraat’) en daarna rechtsaf over erf van B&B. Bij ooievaarsnest klompenpad volgen. Op T-splitsing linksaf (klompenpad gaat hier rechts). Met bocht mee rechtsaf (verboden toegang geldt alleen voor weiland).

5. Vlak voor spoor linksaf. bij kruising met verharde weg linksaf. Op T-splitsing rechtsaf fietspad op (Appeldijk).

6. Op weg met bocht mee naar links. Over brug linksaf hooggelegen paadje op, negeer zijpaden. Net voor schuur rechtsaf bos in. Op T-splitsing linksaf, direct erna (6) schuin linksaf (paadje direct links van verboden toegang).

7. Volg pad tot klinkerweg, hier rechtsaf landgoed op. Achter Abtsbouwing linksaf weggetje tot dijkje, hier rechtsaf. Negeer zijpaden tot paaltje E38, hier linksaf Veerstoep op.

8. Met pontje naar overkant (1 euro), in Enspijk op T-splitsing op Lingedijk linksaf.

9. Weg gaat al vrij snel over in fietspad. Met bocht mee rechtsaf en dan linksaf op kruising. Net voor Deil LA Molenweg, bij molen rechtsaf.

10. Met bocht mee rechtsaf op Koningsweg. Volgen tot Deil, daar op driesprong linksaf Krooiweg. Op dijk rechtsaf, Deilsedijk. Negeer wegen naar rechts. Bij T-splitsing linksaf Deilseweg tot station.